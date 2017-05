Haïti – Diaspora : J-3, 5ème Édition de «Taste of Haiti»

Source HL/ HaïtiLibre

Le samedi 13 mai, les amateurs de cuisine haïtienne du Sud de la Floride sont invités à assister à la 5ème Édition de « Taste of Haiti » organisé par « Haitian Culinary Alliance » (HCA), un festival culinaire et culturel très attendu, célébrant le patrimoine culinaire et culturel d’Haïti. Ce Festival est le seul événement majeur de ce genre à célébrer spécifiquement la cuisine et la culture d’Haïti.

Cet événement se déroulera au campus Miami Dade College North, situé au 11380 NW 27th Avenue (lot 2), Miami, FL 33167, de 3h00 à 10h00 p.m. l’admission est gratuite pour le grand public.

Le « top chef Cook-Off » revient pour cette 5ème Édition avec des concurrents féroces et des démonstrations culinaires, par des chefs célèbres comme le « Chef créole », une stars de la série télévisée de PBS « Taste the Islands » avec Chef Irie & Chef Thia et Chef Craig ambassadeur culinaire à la Barbade.

Seront également associés à notre juge : Patrick Tardieu vedette internationale de football et designer de Bogosse, Dj Nicky Mix, le DJ officiel du Festival des 4 dernières années qui sera rejoint par