« Art et Vaudou », une exposition d’œuvres d’art contemporaines aux Ateliers Jérôme

Source Wébert Pierre-Louis | Le Nouvelliste

Une exposition sur la thématique «Art et Vaudou» s’est tenue aux Ateliers Jérôme, durant la semaine écoulée pour la visite du chef suprême du vaudou au Bénin, Sa Majesté Daagbo Hounon Houna II. Invité en Haïti par Laboratorio Arts contemporains, présidé par Silvana Moï Virchaux, pour accomplir le troisième acte du projet 3e Voie des « Rencontres d’ici et d’ailleurs », le chef suprême du « vaudou Huendo » a relevé, dans les œuvres accrochées, un certain nombre de charges et d’énergies hautement spirituelles et vaudoues.

Certains déités et cérémonials vaudous occupent la surface des toiles accrochées aux Ateliers Jérôme, depuis le lundi 24 avril 2017. Ce n’est pas par un fabuleux hasard. Ici, on est au coeur de l’exposition Art et Vaudou dirigée par la galériste Mireille Pérodin-Jérôme. Et c’est la visite du chef suprême du vaudou au Bénin, sa Majesté Daagbo Hounon Houna II, en cet espace voué à l’art au 46 de la rue Rebecca, Pétion-Ville.

Le haut dignitaire est accompagné de Nan Houenou Lissassi, grande prêtresse du vaudou, de Didier Houenoude, historien de l’art et quelques autres personnalités d’Haïti et d’Afrique. Des œuvres, huiles sur toile (Ogoun chango) et acryliques sur isorel (Dambala, Aïda) d’André Pierre sont accrochées au mur. C’est un artiste qui a été classé, par une chaîne de télévision internationale, parmi Pablo Picasso et Salvator Dali, comme l’une des plus grandes figures de la peinture du XXe siècle. Les rituels, les talismans, toute la mythologie vaudoue sont là. Son œuvre décèle son iconographie personnelle de la chose vaudoue. La nature et ses personnages sont peints de couleurs vives. «Saint-Jacques et Zanj nan dlo» sont des œuvres acryliques sur toile d’Alexandre Grégoire.

Il s’agit des personnages de la mythologie vaudoue. Le premier est souvent vu comme un homme à cheval, en pleine bataille et l’autre est représenté par une figure féminine. Alexandre Grégoire est un peintre aimant accoucher sur la toile des cérémonies vaudoues. Et Pasco, avec ses œuvres «Arbre nourricier et Mythologie», est dans les contes de l’enfance. Faites de bois gravé sur isorel et d’acrylique, les œuvres du peintre le rythme sont d’une grande beauté. Des œuvres de Sébastien Jean réalisées avec acrylique, de Jean-René Jérôme (la femme à la colombe, acrylique sur toile), de Jean-Claude Garoute, dit Tiga (Baron samedi, collage textile et acrylique sur toile) ont également été accrochées sous la lumière des Ateliers Jérôme. D’autres comme………………....lire la suite sur lenouvelliste.com