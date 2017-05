Haïti-Éducation-Test : L’évaluation nationale en 4e et 7e année fondamentale confirmée pour le 16 mai

Source Texte : Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo : Sadrac Théodore | hpnhaiti.com

Les responsables du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) confirment, ce jeudi 11 mai, en conférence de presse, la date du 16 mai, pour la tenue de l’évaluation nationale des acquis scolaires en 4e et 7e année fondamentale de l’année académique 2016-2017. Tout est fin prêt pour cette troisième expérience consécutive pour la 4e année et la première pour la 7e année qui concerne particulièrement 2183 écoles publiques.