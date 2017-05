Haïti – Économie : Winair envisage de desservir Haïti

Source SL/ HaïtiLibre

Winair, une compagnie aérienne régionale basée à St Maarten, est dans le processus de commencer ses opérations vers Curaçao et Port-au-Prince, sur une base hebdomadaire via St Maarten à partir de juin prochain. La compagnie aérienne négocie depuis un certain temps l’utilisation d’un MD-82 pour desservir la route.

Michael Cleaver, le Président et Chef de la Direction de Winair, a déclaré que le lancement dépend des approbations finales des autorités de l’aviation civile de St Maarten, de Curaçao et d’Haïti, mais que Winair est prête à partir. Les vols seront chaque mardi et samedi. Date provisoire du premier vol : 3 juin 2017.

