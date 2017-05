Haïti/Mexique – Migration : Régularisation des haïtiens bloqués au Mexique

Source SL/ HaïtiLibre

Alors que les États-Unis continuent de durcir les mesures migratoires, les autorités mexicaines offre aux 4,000 haïtiens en situation irrégulière, en provenance du Brésil, bloqués à Tijuana/Mexicali, de régulariser leur situation.

L’Ambassade de la République d’Haïti à Mexico, informe la Communauté haïtienne vivant a Tijuana/Mexicali que dans le cadre de la régularisation des haïtiens au Mexique, la secrétairerie des relations extérieures du Mexique et l’Ambassade d’Haïti au Mexique, organisent une mission de sensibilisation et d’orientation destinée aux migrants haïtiens, le lundi 15 mai de 10h00 a.m. a 5h00 p.m. au local de l’immigration mexicaine situé au « PISO 2 Palacio Federal Centro Civico »

L’Ambassade d’Haïti rappelle qu’il existe deux possibilités de régularisations pour les compatriotes bloqués à Tijuana à la frontière mexicano-américaine :

1) Visiteur avec permis de séjour d’un an renouvelable, formalité d’octroi rapide et tous les haïtiens dans cette situation peuvent en faire la demande auprès de la migration mexicaine ;

2) Résidence permanente en coordination avec la « Comisión Mexicana de Ayuda » (COMAR), qui peut être acceptée ou refusée et qui nécessite une série de pré requis de la part du demandeur.

Notez que ces deux procédures concernent uniquement les citoyens déjà dans la zone frontalière et non ceux qui auraient l'intention de venir au Mexique. La date limite est le 1 septembre 2017.