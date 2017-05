Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 10 au mardi 16 mai 2017

P-au-P, 10 mai 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 10 au mardi 16 mai 2017.

Mercredi 10 mai 2017, Danse

6 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle de danse avec la compagnie Jean René Delsoin autour de 3 chorégraphies issues du répertoire de la compagnie. Il s’agit de « Kidnappé (e) », « Jou pam » et de « Tambour-Passion », sortis respectivement en 2008, 2013 et 2007 – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Mercredi 10 mai 2017, Concert

7 :00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Concert de Oxmo Puccino et de Donalzie Théodore dans le cadre de la semaine de l’Europe 2017 qui se tient du 2 au 16 mai 2017 dans 3 villes du pays : Port-au-Prince, les Cayes et le Cap Haïtien. Il y aura plus d’une vingtaine activités culturelles. La semaine de l’Europe 2017 est un festival de la coopération de l’Union européenne (Ue) en Haïti pour célébrer le rapprochement par la culture et le dialogue – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Jeudi 11 mai 2017, Conférence

4 :00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Conférence autour du thème « Comment mieux valoriser et renforcer la place de la femme dans l’économie haïtienne », dans le cadre de la semaine de l’Europe 2017 – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince

Jeudi 11 mai 2017, Danse

6 :00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Spectacle de danse avec la compagnie Jean René Delsoin autour de 3 chorégraphies issues du répertoire de la compagnie. Il s’agit de « Kidnappé (e) », « Jou pam » et de « Tambour-Passion », sortis respectivement en 2008, 2013 et 2007 – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 11 mai 2017, Concert

7 :00 pm, Institut français d’Haïti (Ifh) : Concert de Roosevelt Saillant, de son nom d’artiste Bic, Uman et Fabian Beghin dans le cadre de la semaine de l’Europe 2017 qui se tient du 2 au 16 mai 2017 dans 3 villes du pays à savoir Port-au-Prince les Cayes et le Cap Haïtien avec plus d’une vingtaine activités culturelles. La semaine de l’Europe 2017 est un festival de la coopération de l’Union européenne en Haïti pour célébrer le rapprochement par la culture et le dialogue – 99, avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince.

Vendredi 12 mai 2017, Spectacle de Danse

6 :00 pm – 8 :00 pm, Centre d'Art (Ca) : Spectacle de danse intitulé