Intensification des négociations sur la hausse des prix de l’essence

Source LLM / radio Métropole Haïti

Les négociations entre le gouvernement et les syndicats de transporteurs sur la hausse des prix de l’essence doivent s’intensifier au cours des prochains jours. Les deux parties ont échoué hier à trouver un compromis sur le pourcentage d’augmentation acceptable.

Les négociateurs du gouvernement ont revu à la baisse la proposition de hausse qu’ils fixent à 90 gourdes pour le galon de gazoline, 80 gourdes pour le diesel et 75 gourdes pour le kérosène. Cette proposition a été rejetée par les syndicalistes qui préconisent un ajustement de 20 gourdes sur le galon de gazoline et 15 gourdes sur le diesel et le Kérosene.

Le président du Syndicat de transport terrestre d’Haïti, Jean Anderson Desroches, informe qu’une quatrième réunion est prévue ce jeudi afin de poursuivre les discussions.

Le gouvernement a fait un pas dans la bonne direction en réduisant le pourcentage de hausse notamment de la gazoline prévue initialement à 116 gourdes. Les syndicalistes ont fait valoir que ces charges sont insupportables pour les transporteurs en particulier et la population en général.

Les syndicalistes ont fait valoir qu’ils ne peuvent supporter seuls le lourd fardeau fiscal. Nous sommes conscients du déficit fiscal de 8 milliards de gourdes pour le premier semestre de l’exercice fiscal mais les contribuables dans l’ensemble doivent s’impliquer dans l’effort, insiste t-il.

