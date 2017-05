Les titres de l’actualité du mercredi 10 mai 2017 sur Radio Vision 2000

Comme prévu, les discussions entre le gouvernement et les responsables des syndicats de transport en commun se sont poursuivies, ce mercredi, autour de la révision prochaine à la hausse des prix de l’essence à la pompe. Cependant, les protagonistes ne sont pas encore parvenus à une entente, selon le Secrétaire exécutif du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, Jacques Anderson Desroches.

L’Exécutif a formulé de nouvelles propositions : une augmentation de 90 gourdes sur la gazoline, 80 gourdes sur le diesel et 75 gourdes sur le kérosène. Des propositions rejetées par les syndicalistes qui suggèrent un ajustement de 20 gourdes sur la gazoline, 15 sur le diesel et le kérosène. Une nouvelle rencontre est prévue ce jeudi.

Mardi, le gouvernement avait proposé 116 gourdes sur la gazoline, 88 gourdes sur le diesel et 84 gourdes sur le kérosène.

A l’initiative de la commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat, une réunion de travail a eu lieu, ce Mercredi, à Marriott Hôtel autour des propositions de loi concernant la garantie de la propriété foncière et le contrôle des armes à feu en Haiti. Il s’agissait de recueillir les points de vue de certaines autorités et de plusieurs acteurs de la société civile sur ces textes, a dit le président de ladite commission, Me Jean Renel Sénatus.

Le Conseil de l’Université d’Etat d’Haiti confirme les sanctions disciplinaires prises contre les anciens occupants du Rectorat et leurs associés, accusés d’être responsables de casses et d’actes de vandalisme. Cette décision a été prise lors de la 3e session ordinaire de l’année académique 2016/2017 du conseil tenue du 28 au 30 Avril dernier. Le conseil a également renouvelé les poursuites judiciaires et condamné les actes de violence commis récemment par certains d’entre eux.

En Novembre dernier, le Conseil de l’UEH avait décidé d’expulser tous les étudiants, 19 au total, qui avaient occupé les locaux du rectorat et de la Direction des études post-graduées. L’accès aux espaces de l’institution universitaire leur a été également interdit. Cependant, il a été décidé de leur accorder des relevés de note et des Certificats.

Le centre Saint-Vincent pour enfants handicapés organise 6 journées d’évaluation audiologique, ce mercredi 10, les vendredi 12, mardi 16, mercredi 17, Jeudi 18 et vendredi 19 Mai. Cette initiative est destinée aux enfants et adultes souffrant de troubles de communication, selon les responsables du centre.