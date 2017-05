Astrologie du jour

BELIER

Amour

Si vous êtes un coeur solitaire, Vénus et Mars vous seront favorables. Les deux planètes de l’amour, en harmonie avec votre signe, vous aideront à libérer vos sentiments, mais d’une manière plus harmonieuse. Cette fois, le grand amour est possible, à condition que vous vous autorisiez à lui ouvrir la porte ! Les natifs vivant une union suivie auront l’occasion de resserrer leurs liens.

Argent

Bonne chance en argent. Mais les aspects négatifs de la Lune accentueront votre tendance à dépenser. Résistez à vos envies d’achat. Ne contractez des dettes sous aucun prétexte. S’il vous arrivait de gagner au jeu, arrêtez-vous maintenant, de grâce ! Vous n’aurez pas une deuxième chance !

Santé

Stimulé par cet aspect du Soleil, vous ne risquez pas de retenir l’eau ou les graisses. Vous pourrez donc vous permettre de manger un peu plus de viande que d’habitude et vous passer d’aliments diurétiques. En revanche, n’abusez pas des condiments, des épices et du sel. Evitez les plats pimentés et veillez à bien équilibrer vos repas. Ne mangez tout de même pas trop de viande rouge.

Famille/foyer

Vos enfants vous donneront du fil à retordre, car ils auront tendance à la rébellion. Vous devrez faire preuve d’autorité. Mais pour être efficace, ne vous énervez pas contre eux et sachez écouter leurs doléances.

Nombre chance

828

Clin d’oeil

Prenez le temps de bien évaluer l’ensemble de la situation avant de plonger.

TAUREAU

Amour

Votre vie conjugale continuera à être bien protégée. Vous serez agréablement partagé entre sensualité, tendresse et complicité. Célibataire, si la planète Saturne se met à la diète, ce ne sera pas pour permettre à votre coeur d’être à la fête. Vous rongerez votre frein, frustré de tendresse, privé d’amour, aussi triste qu’un enfant qui se sent injustement puni de son dessert favori !

Argent

Attention aux imprudences en matière pécuniaire. Vous n’aurez pas intérêt à écouter les conseils de vos proches au cours de cette journée. Tant pis s’ils vous reprochent d’être trop près de vos sous : c’est vous qui serez dans le vrai.

Santé

Vous serez sous l’influence de la Lune bien aspectée, qui vous mettra à l’abri des tracasseries de tous ordres. Vous serez en pleine forme physique, et pourriez envisager de nouvelles activités sportives.

Famille/foyer

Votre famille vous demandera davantage d’attention que d’habitude. Ce sont surtout vos relations avec vos enfants qui seront mises en valeur. Pour nombre d’entre vous, ce climat planétaire se traduira simplement par la naissance d’un bébé. Pour tous, l’éducation des enfants sera un souci majeur.

Nombre chance

788

Clin d’oeil

Sachez préserver votre sérénité malgré les tracas de la vie.

GEMEAUX

Amour

La présente journée favorisera le règne de la tranquillité, de la compréhension et de la complicité avec votre conjoint ou partenaire. Vous serez le premier à tenter méthodiquement de créer un climat chaleureux et tendre au sein de votre couple. Célibataire, le coup de foudre pourrait s’abattre sur vous ce jour. En tout cas, le bonheur amoureux passera à portée de la main. À vous de l’attraper ! Ne soyez pas timide ou étourdi au point de rater le coche et d’avoir après à vous en vouloir à mort.

Argent

Vos finances seront à surveiller de près. La présence de Mercure laisse présager de nombreuses dépenses que vous jugerez incompressibles. Heureusement, grâce à Mars, gageons que vous saurez vous tirer d’affaire !

Santé

La planète Mars bien aspectée vous incitera à vous soucier de votre santé. Ne soyez pas réfractaire à son action car souvent, dans le feu de l’action, vous oubliez que vous êtes un organisme qui a besoin d’être bien entretenu pour fonctionner correctement et efficacement. Mais ne sombrez pas non plus dans l’hypocondrie ; ne vivez pas, par exemple, dans la hantise d’une possible contagion ou contamination si vous avez déjà pris les précautions nécessaires.

Famille/foyer

Avec le temps, les problèmes familiaux finiront par disparaître. Mais il sera indispensable de commencer dès aujourd’hui à faire la lumière sur toutes leurs causes. Ne vous dérobez pas.

Nombre chance

137

Clin d’oeil

Surveillez-vous du coin de l’oeil pour éviter tout excès.

CANCER

Amour

Vous aurez droit à des relations très faciles, détendues et harmonieuses avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, la planète Vénus en aspect harmonique fera de cette journée l’une des plus heureuses, celle où vous vous sentirez amoureux, épris d’un être que vous devinerez et comprendrez sans efforts. Mais pour votre complète quiétude, recherchez plutôt la compagnie des natifs des Poissons ou de la Balance, et évitez temporairement celle des natifs du Scorpion et du Capricorne.

Argent

Si votre situation financière est saine, vous vous débrouillerez pour faire des économies ou pourrez vous lancer dans un achat intéressant. Si vous avez du mal à vous en sortir, vous bénéficierez enfin d’un coup de pouce du Ciel.

Santé

Vous ne devriez avoir aucun problème de santé en ce moment. Soutenu par un certain nombre de planètes positives, vous bénéficierez d’un bon tonus physique et, surtout, d’un excellent moral. Un seul point faible cependant : vous risquez par moments d’être assez nerveux. Essayez de dormir davantage, cela vous aidera à ne pas tomber dans une hyperexcitation fatigante.

Famille/foyer

Vous serez très mal inspiré par Uranus en mauvais aspects au cours de cette journée. Des perturbations sont donc à prévoir au sein de la famille. Essayez d’éviter les conflits en faisant preuve de plus de diplomatie et de tolérance qu’à l’accoutumée.

Nombre chance

218

Clin d’oeil

Prenez la bonne résolution de vos en tenir au programme établi.

LION

Amour

Vie de couple dans l’ensemble assez stable. Aucune planète n’occupera les secteurs de votre thème liés à la vie conjugale. Reste que Vénus, la déesse de l’amour, sera dans les parages. Son soutien vous promet des moments heureux et épanouissants en compagnie de votre cher et tendre. Célibataire, Pluton vous deviendra très favorable. Il promet une belle histoire d’amour à nombre d’entre vous. Une histoire qui mettra peut-être un peu de temps à se concrétiser mais qui, ensuite, aura d’excellentes chances de durer.

Argent

Ce sera le moment ou jamais de tenter votre chance au jeu. De nombreuses planètes indiquent en effet que des rentrées d’argent imprévues et importantes vont venir gonfler votre compte en banque.

Santé

Neptune et Saturne mal aspectés en charge de votre santé, ce n’est pas ce qu’on peut trouver de mieux pour vous garantir la pleine forme. Rien de grave ne vous menace, mais vous serez simplement un peu plus fragile que d’habitude. Si vous reposez bien et faites preuve d’optimisme, tout ira bien.

Famille/foyer

Essayez d’être plus expansif, plus chaleureux avec vos enfants. Ils ont beau savoir que vous les aimez, ils souhaiteraient vous l’entendre dire et vous le voir montrer plus souvent que d’habitude.

Nombre chance

980

Clin d’oeil

Mettez la Providence de votre côté en croyant fermement à votre chance.

VIERGE

Amour

La routine conjugale tranquille et rassurante ? Vous oubliez ! En tout cas, Mars risque de bousculer vos plans. Sans parler des sautes d’humeur et des réactions imprévisibles de chacun, qui ne favoriseront guère le dialogue en couple. Célibataire, le brûlant tandem céleste Mars-Mercure pourrait vous valoir une attirance au cours d’un déplacement, ou pour quelqu’un qui vit près de chez vous. Porté par la puissance de cet impact planétaire, vous pourriez oublier votre prudence habituelle et vivre cet instant sans vous soucier des conséquences.

Argent

Pluton formera des combinaisons astrales négatives. Pour certains natifs du deuxième décan, cela se traduira par des retards de paiement, ou même par un litige impliquant des questions pécuniaires délicates. Pour les autres, tout ira bien. Mais vous vous débrouillerez peut-être alors pour saper votre équilibre en vous lançant dans un achat ruineux !

Santé

Votre résistance physique sera suffisamment bonne. Cependant, il faudra veiller au bon fonctionnement de votre foie et de votre vésicule biliaire. Attention au froid et à ses effets.

Famille/foyer

De nombreuses planètes influencent en ce moment les secteurs de votre thème liés à la vie de famille. Pour la plupart d’entre vous, ces astres se contenteront de semer une belle agitation dans la vie quotidienne. Quelques-uns pourront toutefois connaître des difficultés en famille, à la suite peut-être de l’évolution de leur vie amoureuse ou professionnelle.

Nombre chance

458

Clin d’oeil

Construisez diligemment le bonheur auquel vous aspirez.

BALANCE

Amour

Voici une occasion à ne pas rater : vous pourrez consolider vos liens conjugaux. En effet, certains problèmes extérieurs contribueront à vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire, et vous constaterez qu’ensemble, vous surmontez mieux les difficultés. Célibataire, vous aurez des chances de faire une rencontre déterminante ce jour. Cependant, des difficultés risquent de se poser très vite, et vous devrez défendre cet amour tout neuf avec la dernière énergie. Si vous parvenez à surmonter cette épreuve, un bel avenir sentimental vous est promis.

Argent

La teneur astrale de la journée vous inclinera à faire preuve de bon sens. En particulier, il ne sera pas inutile de penser que la gestion de vos finances doit suivre certaines règles objectives. Ne vous lancez pas dans des dépenses si celles-ci ont pour première conséquence l’effet de vous endetter ; vous le regretteriez amèrement par la suite, car « les dettes abrègent la vie » (Joubert).

Santé

Mars vous conseillera de ne pas vous laisser rouiller. Pratiquez un peu de sport, même si votre emploi du temps est déjà très chargé. Eliminez les déchets de votre organisme en buvant beaucoup d’eau plate entre les repas. Essayez de passer de bonnes nuits ; c’est très important pour vous.

Famille/foyer

Risque de conflits avec votre entourage familial. Mais la situation devrait s’arranger si vous acceptez d’être plus tolérant envers votre conjoint et vos enfants. Recherchez toujours le dialogue.

Nombre chance

408

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à imputer vos malheurs réels ou imaginaires aux autres et à cette hypothétique entité qu’est le destin.

SCORPION

Amour

Le cadeau de la journée, ce sera sans conteste l’influence de Vénus sur votre secteur d’amour. En formant une configuration favorable, cette planète va avant tout protéger vos amours. Si vous vivez en couple, Vénus va vous offrir une belle journée de tendresse et de complicité avec votre conjoint ou partenaire. Si vous vivez seul, elle fera mieux encore : il se pourrait bien, en effet, qu’elle vous vaille une rencontre importante. Pour certains d’entre vous, il y aura même un mariage en perspective !

Argent

Vous rêvez de doubler vos revenus ? Ce n’est sans doute pas cette fois que vous y arriverez. Vous avez peur de vous retrouver sans le sou ? Ce n’est pas maintenant que votre équilibre financier va s’effondrer. Aucune planète de poids n’aura en effet d’impact direct sur les secteurs financiers de votre Ciel. Ce sera donc plutôt le statu quo côté argent.

Santé

Fruit recommandé aujourd’hui par Vénus en personne : le citron. Il regorge de vitamines, en particulier la vitamine C. Plus il est rond, plus il est juteux. Plus il est jaune, plus il renferme de vitamines. Un bon plat de poisson grillé arrosé de jus de citron, et c’est le bonheur !

Famille/foyer

Grâce à l’appui d’Uranus, une discussion à bâtons rompus avec vos enfants aujourd’hui permettra de régler un problème sous-jacent mais non exprimé.

Nombre chance

351

Clin d’oeil

Faites-vous plaisir pour doper votre moral : une séance beauté ou relaxation en institut, un cinéma, ou un dîner en agréable compagnie…

SAGITTAIRE

Amour

Célibataire, ne vous inquiétez pas : les astres ne vous laisseront pas tomber. Il y aura du nouveau dans votre vie amoureuse. C’est même l’amour avec un grand A que vous pourriez bien rencontrer. Et si vous êtes fiancé depuis quelque temps, le mariage sera pour bientôt ! Vos relations conjugales risquent de tourner au vinaigre. Décidément, vous aurez du mal à démolir ce mur d’incompréhension. Pire, on croirait que vous venez d’acquérir le don de trouver la phrase qui blesse, même lorsque vous vous voulez gentil, doux et tendre.

Argent

Plus que jamais, la rigueur sera de mise dans la gestion de votre situation matérielle. Vous devrez aussi faire preuve d’une certaine méfiance. En effet, des personnes peu scrupuleuses pourraient chercher à vous soutirer de l’argent sous prétexte de vous aider à faire fructifier vos ressources. Evitez également de prêter des sommes importantes à de simples relations : vous ne les reverriez jamais !

Santé

Votre moral sera au beau fixe grâce aux influx revigorants de Mars, et vous échapperez, par conséquent, aux troubles liés au stress et à la tension nerveuse. En revanche, n’abusez pas des plaisirs de la table, sinon votre silhouette pourrait en pâtir !

Famille/foyer

Pluton en cet aspect pourra vous rendre assez inquiet en ce qui concerne l’avenir de certains de vos proches. Pourtant, Pluton ne formera aucune combinaison céleste vraiment négative ; tout devrait donc bien se passer. Alors, oubliez vos inquiétudes et, surtout, essayez de ne pas faire peser vos angoisses injustifiées sur vos parents et enfants.

Nombre chance

391

Clin d’oeil

Soignez votre santé si vous voulez profiter des plaisirs de la vie.

CAPRICORNE

Amour

La meilleure nouvelle du moment, et peut-être même de l’année, c’est l’influence de Vénus sur le signe des natifs vivant en couple. Un événement qui devrait effacer et compenser toutes les misères infligées à votre vie conjugale depuis longtemps. Mais bien sûr, tout va dépendre de votre situation et de vos souhaits ! La Lune en cet aspect sera favorable aux célibataires côté rencontres. Tout se prête à une rencontre qui vous rendra heureux. Vous allez avoir la possibilité de tout stabiliser !

Argent

Mercure en bel aspect vous donnera l’habileté en matière de gestion financière. Vous allierez avec bonheur l’intuition au sens des réalités. Cependant, évitez de prendre des risques excessifs.

Santé

Ménagez davantage votre capital santé. Buvez moins de café, oubliez les cigarettes, faites du sport et couchez-vous de bonne heure. Souvenez-vous constamment que « qui a santé, il a tout ; qui n’a santé, il n’a rien » (proverbe français).

Famille/foyer

Vous aurez bien du mal à établir le dialogue avec votre entourage familial. Les malentendus et les incompréhensions se multiplieront aujourd’hui. Vous ne réglerez pas le problème en montant sur vos grands chevaux, ni en vous enfermant dans un silence boudeur. Essayez d’établir un dialogue dans le calme et la confiance. Vos efforts porteront alors d’heureux fruits.

Nombre chance

339

Clin d’oeil

Occupez-vous en priorité des tâches les plus difficiles.

VERSEAU

Amour

La présente configuration de Saturne vous rendra très pointilleux vis-à-vis de votre partenaire. Celui-ci sera surpris de vos réactions, qui seront beaucoup plus brusques et vives qu’à l’ordinaire, et se sentira désemparé. Célibataires, les configurations planétaires pourront vous plonger dans une expérience intense, mais qui ne sera peut-être pas facile à vivre. Certains d’entre vous risquent même de se retrouver engagés dans une aventure passionnelle foudroyante, mais avec quelqu’un qui n’est pas libre et ne le sera jamais !

Argent

Méfiez-vous des aspects dissonants qui se produiront ce jour. Si vous commettez des imprudences, vous aurez bien du mal, ensuite, à redresser votre situation financière, et vous vous retrouverez dans l’impasse.

Santé

Ecoutez les conseils de Saturne. Evitez les excès gastronomiques et veillez à diminuer sensiblement les aliments trop gras ou trop salés. Dans l’ensemble, vous jouirez d’une santé satisfaisante. Vous serez moins exposé aux troubles liés à l’excès de nervosité, mais il faudra néanmoins rester vigilant et raisonnable.

Famille/foyer

Vous serez en pleine forme morale parce que vous vous sentirez aimé par vos proches. Vos relations avec vos enfants seront également très bonnes. Vous voguerez donc sur un petit nuage rose !

Nombre chance

181

Clin d’oeil

Cultivez l’art du dialogue au lieu de penser que vous êtes plus futé que votre voisin.

POISSONS

Amour

L’influence conjuguée de trois astres bienveillants permettra aux couples formés depuis longtemps de maintenir une communication à fleur d’âme et d’utiliser merveilleusement toutes les ressources émotives. Même ceux qui vont bientôt fêter leurs noces d’argent redécouvriront avec délices l’amour des premiers jours. Célibataire, passion et remous seront au programme de cette journée. Bien sûr, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Mais vous devrez rester vigilant et raisonnable, sinon la situation finira par vous échapper.

Argent

Il faudra penser à maîtriser votre facture téléphonique. Vous étiez souvent trop bavard au téléphone, et cela a eu des incidences désagréables sur vos fins de mois ! Abandonnez votre mauvaise habitude de raconter votre vie au téléphone !

Santé

Votre organisme aura besoin de beaucoup de sels minéraux, vu ces aspects de Neptune. Mangez des abricots et des poires, très reminéralisants. Deux à trois fois par semaine, remplacez la viande par des légumes secs – lentilles ou pois cassés – cuits à l’eau parfumée au thym et au laurier, puis assaisonnés de beurre cru. Consommez aussi des produits laitiers, surtout du fromage de chèvre et des yaourts nature.

Famille/foyer

Le Soleil brillera de mille feux dans le secteur famille. Et ce pour votre plus grande joie, car ce secteur occupe bien souvent une place de choix dans votre vie. Qui plus est, Jupiter bien aspecté devrait vous valoir un climat familial très protégé.

Nombre chance

447

Clin d’oeil

Ne mélangez pas les affaires et les sentiments.

