Haïti/USA – Migration/TPS : L’Administration Trump enquête sur les antécédents criminels des haïtiens

Source SL/ HaïtiLibre

L’Administration Trump a commencé à chercher des informations sur les antécédents criminels des immigrants haïtiens, alors qu’elle doit se prononcer sur le sort des immigrants haïtiens visés par l’expiration prochaine du Temporary Protected Status (TPS).

Des enquêtes sur les antécédents criminels des immigrants haïtiens ont été réalisées, selon des courriels internes du « U.S. Citizenship and Immigration Services » (USCIS) obtenus par l’agence de presse AP. Ils montrent que le Chef de la politique de l’Agence voulait également savoir combien des quelques 50,000 haïtiens inscrits au programme de statut temporaire protégé, profitaient des avantages et qui ne sont pas admissibles à les recevoir.

Toutefois, les courriels ne montrent pas clairement si les antécédents criminels des haïtiens seront utilisés pour déterminer s’ils peuvent rester aux États-Unis ou pas.

Mais les courriels suggèrent que John Kelly, le Secrétaire du « US Department of Homeland Security » (DHS), qui doit prendre la décision, examine d’autres critères.

Pour sa part David Lapan, le porte-Parole du DHS, a indiqué mardi, que les antécédents criminels et d’autres informations demandés par la cheffe de la politique Kathy Nuebel Kovarik ne seraient pas utilisé pour prendre une décision définitive. Lapan a déclaré que les questions étaient posées, afin que Kelly puisse mieux comprendre qui participe au programme.

Mais cette l’explication ne semble pas refléter l’importance apparente accordée à ces questions par Kovarik ni de la stratégie de l’USCIS, dans des courriels répétés à son personnel « Je veux vous alerter […] le Secrétaire nous enverra…………..lire la suite sur haitilibre.com