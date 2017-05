Les titres de l’actualité du mardi 9 mai 2017 sur Radio Vision 2000

La sécurité générale du pays et la mise en place de la police parlementaire ont été au centre d’une réunion de travail, ce mardi, entre le bureau du Sénat, quelques sénateurs et le Directeur Général de la PNH Michel-Ange Gédéon. Ce dernier a fait part de sa préférence concernant la mise sur pied d’une unité de sécurité parlementaire en lieu et place d’une police parlementaire. Ce pour éviter toute confusion.

Le DG de la PNH a, par ailleurs, démenti les informations selon lesquelles il serait l’objet de pression de la part du Palais national. Michel-Ange Gédéon a dit avoir le contrôle de la situation concernant les changements opérés au sein de l’Institution.

Le président du Sénat annonce qu’il n’y aura pas de séance au grand corps au cours des deux prochaines semaines. Certains sénateurs vont travailler en commission alors que d’autres feront partie de certaines délégations. A noter que les Députés sont partis en vacance, lundi.

Une marche pacifique a été organisée, ce mardi, à la Capitale, à l’occasion de la 2e et dernière journée de la grève d’avertissement de l’Union Nationale des Normaliens haïtiens. Plusieurs dizaines d’enseignants et d’Etudiants finissants de l’Ecole Normale Supérieure y ont pris part. Ils réclamaient notamment le paiement de plusieurs mois d’arriéré de salaire, leurs lettres de nomination et de meilleures conditions de travail.

Les enseignants reprendront le travail ce mercredi, a fait savoir le coordonnateur national de l’UNNOH, Josué Mérilien qui a annoncé une nouvelle marche le 17 Mai prochain.

Ouverture, ce mardi, d’un atelier de travail de 3 jours sur la bonne gouvernance au centre de convention de la banque centrale. Plusieurs dizaines de cadres de l’administration publique, des membres du secteur privé des affaires et de la presse participent à cet atelier.