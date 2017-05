Haïti – Actualité : Zapping…

15 ans d’exonération fiscale :

Le Centre de Facilitation des Investissement (CFI) rappelle « Haïti offre quelques-unes des incitations les plus intéressantes au monde avec jusqu’à 15 ans d’exonération fiscale et des exemptions de droits d’importation pour les intrants. Le CFI est là pour soutenir les investisseurs depuis leurs premiers stades d’intérêt jusqu’aux services post-établissement (AfterCare Services), visant à rendre les affaires commerciales aussi hautes que possible en Haïti ».

Le PM en réunion avec les bailleurs :

Lundi Le Premier Ministre Jack Guy Lafontant s’est réuni avec des bailleurs de fonds d’Haïti autour des projets visant à la réforme de l’État, en présence de son Directeur de Cabinet.

Protection et gestion des scènes de crime :

Vendredi à Port-au-Prince, s’est tenu un atelier de travail sur la protection et la gestion des scènes de crime Une initiative conjointe du ministère de la Justice, de la Police Nationale d’Haïto (PNH) et de la Minustah.

Une équipe du BSEIPH au Centre d’Éducation Spéciale :

Vendredi, une équipe du Bureau du Secrétaire d’État (Gérald Oriol jr.) à l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) a visité le Centre d’Education Spéciale (CES), un établissement scolaire spécialisé dans l’enseignement aux enfants et jeunes déficients intellectuels. Ses locaux récemment reconstruits offrent aux élèves des salles de classes spacieuses, une bibliothèque spécialisée, un atelier protégé et une clinique.

Semaine mondiale de la sécurité routière :

Lundi à l’Hôtel El Rancho a eu lieu le lancement de la semaine mondiale de la sécurité routière. De nombreuses activités dont des conférences-débats sont prévues jusqu’au dimanche 14 mai.

55e de la Direction Générale du Budget :

Le 8 mai 2017 a marqué les 55 ans d’existence de la Direction Générale du Budget (DGB), un service techniquement déconcentré du Ministère de l’Économie et des Finances, qui participe activement au processus d’élaboration et d’exécution du budget de l’État bien que peu connu du public.