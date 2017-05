Haïti-Politique : Clôture de la première session ordinaire de l’année législative 2017

P-au-P, 8 mai 2017 [AlterPresse] — Les sénateurs et députés de la 50e législature sont convoqués à une assemblée nationale, ce lundi 8 mai 2017, pour clôturer la première session ordinaire de l’année législative 2017, indique une note du bureau de l’Assemblée nationale, dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Les parlementaires procèderont également, au cours de cette séance, à la ratification de deux instruments internationaux.

Il s’agit de l’accord de coopération éducative et culturelle entre le Mexique et Haïti et l’Accord de partenariat économique (Ape) conclu entre les États de l’Afrique-Caraïbe-Pacifique (Acp) et les pays membres de la communauté européenne.

Haïti a été le dernier pays du Forum des États de la Caraibe (Cariforum) à signer l’Ape le 10 décembre 2009.

Sous la pression des mouvements sociaux qui avaient conduit un plaidoyer contre cet accord, les gouvernements de Jacques Édouard Alexis et Michèle Pierre-Louis avaient montré des réticences à le parapher.

Le document engage ses signataires, entre autres, à progressivement lever les obstacles au commerce entre les deux régions, faciliter le commerce de biens et services et attirer plus d’investissement entre les deux régions, en garantissent un cadre légal plus ouvert, plus stable et plus transparent.