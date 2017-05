Un front froid influence les conditions métrologiques en Haïti

Source EJ /Radio Métropole Haïti

Les conditions d’humidité associées à un front froid localisé à l’Est de Cuba ont occasionné des activités de pluies sur l’ensemble des départements du pays, selon les prévisions du Centre National de Météorologie.

Parallèlement, des résidus d’humidités découlant des conditions météorologiques de la semaine antérieure, ont engendré des averses plus ou moins conséquentes notamment sur le Nord , le Nord-est et le Sud du pays dans l’après-midi du 6 mai.

Associé à cette situation, le Ministère de l’Intérieur dénote que le cumul des pluies sur certaines régions a saturé le sol, le rendant instable par endroit et susceptible de faire augmenter les eaux de ruissellement et provoquer des inondations, des éboulements et des glissements de terrain.

Face à la persistance de ces intempéries, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales appelle les habitants des zones à risques à rester vigilants et à appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité. Les riverains de manière générale, sont exhortés à identifier……………….…lire la suite sur metropolehaiti.com