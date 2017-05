Installation d’un Comité pour la gestion d’éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Premier ministre, M. Jack Guy Lafontant, a procédé le vendredi 5 mai à l’installation du Comité de prépositionnement pour la gestion d’éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord.

Coordonné par le directeur général du Bureau des mines, M. Claude Prépetit, ce comité de haut niveau réunit la Primature, les ministères de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, des Travaux publics, Transports et Communications, et de la Défense.

Il a pour mission de produire des réflexions scientifiques et faire des recommandations à l’administration Moïse/Lafontant, pour l’adoption des mesures en vue de prévenir et limiter les dégâts matériels et les pertes en vies humaines en cas d’un éventuel séisme dans le Nord.