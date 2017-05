Visite de l’ECOSOC en Haïti du 8 au 10 Mai

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Une mission du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC- AHAG) effectuera une visite de terrain en Haïti du 8 au 10 mai afin d´évaluer la situation socio-économique et d´élaborer ses prochaines recommandations sur le développement d’Haïti à long terme.

Selon un communiqué de (ECOSOC- AHAG) , la mission, composée des ambassadeurs et représentants de 15 pays, explorera également les possibilités de renforcer le partenariat entre le Gouvernement d´Haïti et la communauté internationale, dans leurs efforts conjoints vers la récupération économique et le développement.

La délégation est conduite par le président du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti, Monsieur l'Ambassadeur