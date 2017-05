Haïti – Diaspora : Mois du patrimoine haïtien en Géorgie

Vendredi, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture du « Mois du patrimoine haïtien » en Géorgie, le Consul Général d’Haïti à Atlanta, le Pasteur Faustin Lebon a délivrer un discours que nous vous invitons à partager :

Discours du Consul Faustin Lebon :

« Mesdames et Messieurs,

C’est un honneur de vous accueillir ce soir pour le lancement officiel du Mois du patrimoine haïtien en Géorgie. Cette célébration, déjà une pratique depuis quelques années dans d’autres Etats, enfin voit le jour en Géorgie; grâce à la résolution 264 présentée au Capitole sous l’initiative du représentant de l’État Mme Ericka Thomas, que nous remercions chaleureusement.

Je salue les membres du corps diplomatique, les dirigeants de la communauté, notre traiteur spécial Gilbert Pierre, Mme Maguy… qui expose ses peintures, le musicien et artiste ainsi que les membres de la presse.

Un grand merci aux membres de HYRO [Haitian-American Youth Reaching Out] et un très spécial à mon personnel, sans qui, cette activité n’aurait pas été possible. Enfin, à vous tous ici présents, je vous dis merci et bienvenue au Consulat Général d’Haïti.

Mesdames et Messieurs,

Le mot Patrimoine est défini comme étant: « Quelque chose qui se transmet du passé »

Depuis son ouverture en 2011, le Consulat d’Haïti à Atlanta a été fier d’organiser des activités pour souligne rnotre culture, notre cuisine, nos talents et ainsi de suite. Nous accueillons Gouts et couleurs, un concours de dessin et poésie pour les enfants, avec HYRO nous organisons le Forum des Jeunes avec le concept principal de garder les jeunes attachés à leurs racines.

Le Mois du patrimoine haïtien permettra à d’autres communautés de nous voir sous une meilleure lumière. Partout dans le monde les haïtiens se distinguent dans divers domaines. Ici, à Atlanta certains d’entre nous font la différence. Je ne ferai pas de personnalités, mais mon point est que le moment est venu de complimenter, reconnaître et de rendre hommage à ces hommes et femmes qui, par leur engagement, la créativité et leur dynamisme, font de notre communauté un monde plus prospère, solidaire, et un lieu inclusif.

Cette année, nous avons célébré notre 213e anniversaire de l’indépendance. Notre histoire, notre héritage porte un symbole de libération que personne ne peut ignorer, car c’est la première fois et le seul moment de l’histoire qu’un peuple de son propre courage, son propre génie s’est libéré de l’esclavage.

La première République noire !

Mesdames et Messieurs,

Notre cher Haïti a été construit tout au long d'une histoire