Haïti – Diaspora : Programme de la «Semaine Haïti» à Washington DC

Source HL/ HaïtiLibre

L’Ambassadeur d’Haïti à Washington D.C, Paul Altidor nous a fait parvenir la programmation de la « Semaine Haïti » qui se déroulera dans la capitale américaine du 13 au 21 mai, en partenariat avec « Busboys and Poets » http://www.haitilibre.com/article-20815-haiti-culture-semaine-d-haiti-a-washington-dc.html . Tous les événements sont gratuits et ouverts au public sauf indication contraire. Nous vous invitons a partager cette programmation qui met à l’honneur la richesse de la culture haïtienne et le dynamisme d’Haïti.

PROGRAMME :

Du 15 mai au 21 mai 2017, un élément de menu haïtien spécialement conçu sera disponible dans tous les emplacements de « Busboys and Poets ». Faites des plans avec des amis, des familles et des collègues pour aller (re) découvrir la cuisine haïtienne à « Busboys and Poets ».

Samedi 13 mai 2017 :

Classe de cuisine haïtienne :

Les invités participeront à l’élaboration d’un repas haïtien traditionnel et apprendront à préparer un cocktail haïtien. Ils seront guidés étape par étape par le Chef haïtien Dimitri Lilavois.

Lieu : Ambassade d’Haïti (2311 Massachusetts Avenue NW Washington, DC 20008)

Heure: 14h30 – 17h30 Sans coût. Réservez svp sur : www.eventbrite.com/e/haitian-cooking-class-with-chef-discussions-and-dining-with-haitis-ambassador-tickets-34327371091

Expérience culinaire avec l’ambassadeur d’Haïti :

Les invités rejoindront l’Ambassadeur Paul G. Altidor dans le patio de l’Ambassade, avec le Chef Dimitri Lilavois et les étudiants de la classe pour un repas mémorable préparé par la classe de cuisine.

Lieu : Ambassade d’Haïti (2311 Massachusetts Avenue NW Washington, DC 20008)

Heure : 17h30 – 19h30 Sans coût. Réservez svp sur : www.eventbrite.com/e/haitian-cooking-class-with-chef-discussions-and-dining-with-haitis-ambassador-tickets-34327371091

Lundi 15 mai :

Remodeler la narration d’Haïti: un mouvement en devenir :

Une conversation avec l’ambassadeur Altidor et Andy Shallal

Rejoignez-nous pour un entretien au foyer avec l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, Paul G. Altidor, et le propriétaire des Busboys and Poets, Andy Shallal. Vous pouvez attendre une discussion intime sur un large éventail de sujets.

Emplacement: Busboys and Poets (5ème et K – 1025 5th Street NW Washington, D.C. 20008)

Heure : 18h30 – 20h30 Sans coût. Réservez svp ouvert au public (capacité limitée)

Mardi 16 mai :

Food & Folklore présente une tradition culinaire haïtienne avec le chef Nadege Fleurimond :

Ce diner au restaurant Mulebone mélange la narration et une nourriture fabuleuse. Il est enveloppé dans l’esprit de la narration de la talentueuse et folkloriste Zora Neale Hurston. Cet événement comprendra un repas haïtien à quatre cours préparé par le Chef Dimitri Lilavois, un cocktail spécial et une conversation de Chefs entre l’expert gastronomique haïtien Nadege Fleurimond et le chef Lisa Kemp de Mulebone.

Lieu: Mulebone Restaurant (2121 14th Street NW Washington, D.C. 20009)

Heure: 18h30 Coût: 45 $ par personne (plus taxes et pourboire). Réserve svp sur : www.eventbrite.com/e/food-folklore-presents-haitian-culinary-tradition-with-chef-nadege-fleurimond-and-chef-dimitri-tickets-34327582724

Notez que le Chef Nadege aura ses livres exposés à la vente.

Mercredi 17 mai :

Visite guidée privée: respect des contributions haïtiennes à l’histoire et à la culture afro-américaines :

Cette visite à travers le Musée National d’Histoire et de Culture afro-américaines (NMAAHC) mettra en évidence les contributions de la République d’Haïti et des haïtiens remarquables exposés dans le musée. La visite sera guidée par Le Dr.Joanne Hyppolite, Conservatrice du musée, spécialisée dans les «Expressions culturelles». Elle est co-conservatrice de l’exposition « Un siècle en devenir : Bâtiment du Musée national d’histoire et de culture afro-américaines ».

Lieu : Musée national d’histoire et de culture afro-américaines (1400 Constitution Ave, NW Washington, DC 20560)

Heure : 9h00 Sans coût. Réservez sur : www.eventbrite.com/e/private-guided-tour-honoring-haitian-contributions-to-african-american-history-and-culture-tickets-34328047113

We Are Forever United: une conversation honorant les contributions haïtiennes à l’histoire et à la culture afro-américaines :

Panélistes: Dr Marcia Chatelain, Professeur agrégé d’histoire et d’études afro-américaines à l’Université de Georgetown; Dr. Joanne Hyppolite, Conservatrice du musée spécialisée dans les expressions culturelles; Patrick Delatour, architecte de monuments historiques et ancien ministre haïtien du Tourisme; Patrick Tardieu, Conservateur de la plus ancienne bibliothèque d’Haïti Bibliothèque Haitienne Des Pères du Saint Esprit.

Lieu : Busboys and Poets (Brookland – 625 Monroe St NE Washington, DC 20017)

Heure : 18h30 – 20h30 Sans coût. Réservez svp ouvert au public (capacité limitée) :

Jeudi 18 mai :

(Re) découvrir Haïti à travers ses arts et ses gens: Open House de l’ambassade :

La communauté de Washington D.C est invitée à visiter l’Ambassade pour la journée du drapeau haïtien. Les visiteurs auront l’occasion de voir l’art haïtien, des collections privées de la Galerie Monnin et de Fritz Racine. Les visiteurs exploreront également la dernière édition des « Pearls of Excellence » de l’Ambassade, une exposition mettant en vedette les contributions des personnes d’origine haïtienne à l’avancement de la vie américaine. La soirée se poursuivra avec une séance de poésie slam par l’auteur haïtien-américain, Jeff Dess et ages Matam leDirecteur des événements poétiques chez Busboys and Poets. Des cocktails haïtiens seront servis.

Emplacement: Ambassade d’Haïti (2311 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20008)

Heure : de 18h30 – 21h00 Sans coût. Réservez svp sur : www.eventbrite.com/e/haiti-week-live-acoustic-performance-by-haitian-songstress-emeline-michel-tickets-34328528553

Vendredi 19 mai :

Où allons-nous d’ici :

Une conversation de groupe sur les questions d’actualité. mettant en vedette d’éminents haïtiens-américains éminents à l’avant-garde des affaires qui réfléchiront également……………....lire la suite sur haitilibre.com