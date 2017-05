Astrologie du jour

BELIER

Amour

Les couples qui ont traversé une grave crise tout récemment repartiront sur de nouvelles bases. Seules quelques personnes du deuxième décan subiront le passage de Saturne et risquent d’avoir des problèmes de communication avec leur conjoint ou partenaire. Célibataire, si vous êtes secrètement entiché de quelqu’un depuis longtemps, vous devrez continuer à tracer patiemment et méthodiquement votre sillon. Les astres veilleront à ce que la chance tournera en votre faveur, et vous aurez alors l’occasion de sortir à deux et de faire plus ample connaissance.

Argent

Vous aurez intérêt à prendre toutes les décisions nécessaires concernant votre situation financière au cours de cette journée, où de nombreuses planètes vous protégeront. Vous y verrez clair, et vos choix seront particulièrement judicieux.

Santé

Risque de nervosité. Organisez votre emploi du temps de manière à ne pas être débordé. Ainsi, s’il doit y avoir des changements de dernière minute, vous les gérerez plus facilement. Reposez-vous davantage et, si possible, faites un bout de sieste au cours de la journée.

Travail

Si vous occupez un emploi subalterne, vous constaterez que vos supérieurs adoptent une attitude plus bienveillante à votre égard et qu’ils vous considèrent comme un collaborateur plutôt que comme un vague sous-ordre.

Citation

Un grand sacrifice est aisé, mais ce sont les petits sacrifices continuels qui sont durs (Goethe).

Famille/foyer

Plus que jamais vous souhaiterez voir vos proches s’épanouir près de vous. Vous aimerez aussi guider au mieux ceux que vous chérissez. Mais attention ! N’adoptez pas à l’égard de vos êtres chers une attitude paternaliste, qui peut devenir pesante si elle est trop accentuée ou appliquée à des natures sensibles. Faites preuve de tact et de diplomatie.

Vie sociale

Mars en aspect harmonique. Voilà qui vous promet une vie amicale bien remplie. De quoi vous encourager à quitter votre bulle pour répondre aux multiples sollicitations de vos copains.

Nombre chance

158

Clin d’oeil

Si vous vous sentez découragé, démotivé, parlez à une personne de confiance, qui vous aidera à reprendre pied.

TAUREAU

Amour

Vénus et Mars, les dieux de l’amour, se désintéressent momentanément des natifs vivant en couple. Mais vous n’allez pas pour autant sombrer dans les difficultés conjugales. Vous serez juste confronté à un petit passage à vide, avant de retrouver très bientôt tout votre enthousiasme conjugal. Célibataire, ne compliquez pas votre vie amoureuse par insouciance ou par esprit de contradiction. Et tâchez de vous éloigner des mesquineries et des jalousies inutiles. Faites en sorte que l’amour soit pour vous un pré fleuri et non pas un champ d’orties.

Argent

La présente configuration astrale est le signal d’alarme annonçant une très forte contrainte financière dans l’immédiat. Des problèmes en rapport avec l’immobilier semblent probables, et cela pourrait se traduire par des dépenses importantes et parfois imprévues. Tâchez de prévoir tout événement, même l’imprévisible, afin de ne pas être pris de court et subir des dommages. Accordez-vous une bonne marge de manoeuvre.

Santé

Vous serez sous l’influence de Mars et Neptune mal aspectés, un duo astral dont l’action est parfois délicate. Aucune maladie grave ne vous menace, soyez rassuré sur ce point. Mais votre résistance risque de baisser quelque peu, ce dont vous devrez tenir compte si vos voulez rester en forme. Evitez notamment d’approcher des personnes atteintes de maladies contagieuses de type viral ou microbien.

Travail

Le temps travaillera pour vous. Bien soutenu par Uranus, vous consoliderez votre situation professionnelle, grâce à des initiatives judicieuses, des décisions longuement mûries.

Citation

Qui a enfanté n’est pas mort (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie de famille ne sera marquée par aucun événement important, qu’il s’agisse d’évolution positive ou négative. Ce sera le train-train, ce dont vous ne vous plaindrez pas.

Vie sociale

Vous ne ralentirez pas du tout votre rythme et la cadence de vos activités, loin de là, mais vous y apporterez plus de souplesse et de déconcentration. En conséquence, vos relations avec autrui seront plus détendues. La Lune vous rendra habile dans les négociations, et beau parleur.

Nombre chance

842

Clin d’oeil

En essayant de trop ou de trop bien faire, vous risqueriez d’y laisser votre santé ou votre sérénité, conditions indispensables du bonheur.

GEMEAUX

Amour

Attentif et bienveillant à l’égard de votre conjoint ou partenaire, vous serez à son écoute et le soutiendrez s’il a des soucis. Et si, en plus, vous l’entourez de toute votre tendresse, l’autre ne pourra que vous redire à quel point il est heureux de vivre à vos côtés. Célibataire, vous aimeriez tomber amoureux. Oui, mais pas seulement. Ce qui vous plairait, c’est surtout vous investir durablement dans une belle histoire d’amour. Un rêve impossible ? Non. Les astres pourraient vous démontrer que vous avez bien raison de croire aux contes de fées.

Argent

Vous risquez fort d’être plus cigale que fourmi. Vous aurez envie de vous entourer de belles choses, de commencer une collection de beaux objets, et vous ne regarderez pas à la dépense. Attention aux fins de mois difficiles !

Santé

La journée, présidée par Jupiter en personne, devra vous apporter un excellent tonus nerveux et une bonne résistance, une grande rapidité de récupération après l’effort. Journée faste pour les sportifs, qui amélioreront leur score. Menez une vie saine et faites de l’exercice au grand air.

Travail

Jupiter, planète de réussite et d’expansion, vous accordera son appui et vous permettra de donner un nouveau souffle à votre carrière. Vous aurez donc le vent en poupe, et la réussite sera à portée de votre main.

Citation

Toutes les femmes sont une, quand la chandelle est éteinte (Plutarque).

Famille/foyer

En famille, vous userez de votre pouvoir de séduction avec un art consommé. Personne ne pourra vous résister, ni votre conjoint, que vous mènerez par le bout du nez, ni vos enfants, qui vous porteront aux nues.

Vie sociale

Vous seriez prêt à voler au secours d’amis en détresse qui ont trop souvent recours à votre aide. Encouragez-les plutôt à compter sur leurs propres forces de temps en temps, en réveillant leur fierté endormie.

Nombre chance

813

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’une tendance à vous épuiser en courant plusieurs lièvres à la fois.

CANCER

Amour

Journée décidément placée sous le signe de l’amour. Pour la plupart des natifs mariés, il s’agira de moments de tendresse et de compréhension en couple. Pour certains natifs du deuxième décan, la situation sera moins confortable : déjà liés, ils risquent de tomber éperdument amoureux de quelqu’un d’autre ! Célibataire, enthousiaste et passionné comme vous ne l’avez jamais été, vous rejetterez la tiédeur sentimentale. Vous serez prêt à donner beaucoup de vous-même pour consolider des liens qui comptent plus que tout à vos yeux.

Argent

L’influence conjuguée de Mars et de Jupiter peut se révéler problématique. Ces deux planètes ont pour conséquence de développer l’insouciance et le besoin de consommer, tout en fragilisant les placements et investissements. A vous, maintenant que vous êtes prévenu, de réfréner vos impulsions dépensières !

Santé

Quand Jupiter devient maléficié dans le secteur de votre thème lié à la santé, le première chose à faire est de proscrire toute forme d’excès : de table, de boisson, de vie nocturne, et même de sexe. Tout est permis, mais il vous faudra apprendre la modération. Tout ce qui freine votre énergie doit impérativement disparaître : dans votre job comme dans votre vie privée, mettez de l’ordre et ne conservez que l’essentiel.

Travail

Stagnation dans votre travail. Inutile de vous énerver : profitez du calme pour peaufiner vos projets, et attendez tout simplement une journée plus favorable pour les lancer. Dans ces conditions, votre succès sera assuré.

Citation

Le poltron se dit prudent et l’avare économe (Syrus).

Famille/foyer

Cet aspect de la Lune mettra en lumière les divergences de vues importantes avec votre famille. Refrénez-vous de monter sur vos grands chevaux pour des questions qui, en fin de compte, sont très secondaires. Gardez votre énergie pour vous attaquer aux vrais problèmes, avec l’aide de tous les membres de votre entourage familial.

Vie sociale

Une belle journée pour intensifier le contact avec les autres. Les conversations vous stimuleront. Tout ce que vous entendrez ou lirez vous sera très profitable. Ramassez de nouvelles idées au passage, que vous noterez soigneusement pour les étudier plus tard dans le calme.

Nombre chance

977

Clin d’oeil

Prenez conscience de vos faiblesses et trouvez le moyen d’y remédier.

LION

Amour

Ce courant planétaire jouera fortement dans le domaine des sentiments. Il donnera une base stable aux élans du coeur. Un amour non avoué pourra vous apporter beaucoup de joies si vous continuez à le gardez secret, car il vous procurera toute une gamme d’émotions inédites et délicieuses. En tout cas, ne précipitez rien, laissez les choses se décanter et se développer lentement mais sûrement.

Argent

Sous la haute protection du Soleil, vos finances ne se sont jamais aussi bien portées. Vous compte en banque se remplira et, pour votre plus grande satisfaction, vous permettra d’accroître le pécule de vos économies. Même si vous n’avez pas pour habitude de faire des folies, vous pourriez bien vous laisser aller à quelques dépenses agréables cette fois.

Santé

Mars influencera ce jour votre thème et renforcera votre vitalité. Mais l’influence de cette planète est à double tranchant parce qu’elle est très puissante. Vous devrez éviter les risques et les imprudences. Si vous souffrez de migraines, ne vous précipitez pas sur votre stock d’aspirine, mais veillez à observer une stricte discipline alimentaire en limitant au minimum votre consommation d’alcool, en évitant les plats très gras, les charcuteries, les oeufs, les fromages fermentés ainsi que les crustacés et fruits de mer.

Travail

Si vous occupez un poste de prestige ou de grandes responsabilités, des conflits d’autorité ou de préséance seront presque inévitables, surtout si vous êtes dans le domaine artistique ou du spectacle. Votre activité sera fébrile et il faudra chercher à coordonner les choses le plus logiquement possible. Ne vous engagez que sur des bases parfaitement claires et précises.

Citation

L’homme est savant tant qu’il cherche à savoir. C’est quand il croit savoir qu’il est ignorant (proverbe arabe).

Famille/foyer

Avec votre entourage familial, vous serez assez directif. Mais vous éviterez tout de même d’imposer trop brutalement votre volonté. Les résultats seront plutôt heureux : on vous obéira, mais avec bonne grâce.

Vie sociale

La journée sera bénéfique pour vos relations sociales. La diplomatie devra être de rigueur ; bannissez la dureté et le dogmatisme. Ayez pour devise cette sentence du chancelier Oxenstierna : « On réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion ».

Nombre chance

737

Clin d’oeil

Faites preuve d’originalité d’esprit ; sortez des sentiers battus.

VIERGE

Amour

Vénus en bel aspect va vous réveiller sur le plan amoureux. Et Mars, le maître du désir, va aussi vous gâter. Quand ces deux planètes accordent ainsi leurs violons, le bonheur amoureux est à coup sûr à portée de main ; le coeur et le corps vibrent ensemble, et l’on retrouve avec son partenaire une complicité à la fois affective et sensuelle. Célibataire, le Soleil en cet aspect va mettre votre vie amoureuse en vedette. L’astre du jour pourra créer la surprise et vous offrir une rencontre très importante.

Argent

Avec Uranus en cet aspect, vous aurez tout intérêt à vous montrer extrêmement prudent sur le plan financier. Votre situation ne semble pas menacée, excepté si vous vous acharnez à la déséquilibrer. Ce sont en effet vos décisions qui risquent de se révéler inadaptées ou trop hâtives.

Santé

Les mouvements brusques ou violents, que vous aimez souvent faire, vous sont déconseillés pour l’instant : les influences astrales seront telles que vous aurez les membres inférieurs et les pieds fragiles. Prudence donc si vous marchez sur un sol mouillé ou verglacé ou si vous pratiquez un sport violent.

Travail

L’assiduité et la ténacité dans le travail seront payantes. Si vous vous acharnez à défendre un projet qui vous tient à coeur, vous réussirez certainement à obtenir des appuis financiers ou logistiques pour le réaliser dans les meilleures conditions possible. Donnez-vous à fond.

Citation

Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau ; la disposition des matières est nouvelle (Pascal).

Famille/foyer

Vous reprendrez contact avec un vieil ami ou aurez à vous occuper d’un proche. Cela vous donnera une joie immense en vous sentant utile et vous fera évoquer de bons souvenirs auxquels vous êtes très sensible.

Vie sociale

Vous avez des droits, et vous avez parfaitement raison de vouloir les faire prévaloir. Cependant, ne vous en appelez pas à la Justice au moindre incident. Il est bien vrai qu’ « un mauvais accommodement vaut mieux qu’un bon procès » (proverbe français). Tâchez toujours d’entretenir des relations de bonne entente avec les autres.

Nombre chance

996

Clin d’oeil

Terminez ce que vous avez commencé avant de vous lancer dans de nouvelles entreprises.

BALANCE

Amour

Les astres favoriseront une ambiance beaucoup plus sereine que d’habitude de votre vie conjugale. Profitez-en pour faire part à votre conjoint des idées qui vous obsèdent, des projets qui vous hantent, des désirs qui vous habitent. Vous verrez que votre partenaire sera enchanté de la confiance que vous placez en lui. Célibataire, vous vous sentirez tout à fait à l’aise avec la présence de Vénus dans votre Ciel. Vous accepterez avec humour toute nouvelle situation amoureuse difficile et saurez, grâce à votre souplesse insufflée par cette planète, vous adapter à merveille aux fantaisies du sort.

Argent

Pas question de vous serrer la ceinture, tout spécialement si vous êtes en vacances ! Vous prendrez le maximum de bon temps et dépenserez sans réfléchir, ce qui risque de vous poser des problèmes ardus en fin de mois.

Santé

Avec Mars en aspect harmonique, vous qui étiez déjà une force de la nature, allez voir votre énergie encore décuplée. Premier levé, dernier couché, du dynamisme et de la joie de vivre à revendre, vous allez faire bien des envieux autour de vous. Attention à ne pas trop en faire !

Travail

Quelques perturbations dans votre Ciel. Cela devrait se traduire par des résultats professionnels plus concrets. Les promesses qui ont été faites auparavant pourraient enfin entrer dans une phase tangible. Bonne nouvelle par ailleurs : signature d’un contrat avantageux, contacts agréables.

Citation

Le meilleur moyen de se défaire de ses ennemis, c’est de s’en faire des amis (Henri IV).

Famille/foyer

Une journée sans histoire dans votre foyer. Si vous avez des enfants, ils vaqueront à leurs occupations sans difficultés. Vos relations avec vos parents seront elles aussi faciles et sans incident. Attention simplement, en ce qui concerne votre domicile : vous aurez peut-être un peu plus de mal que prévu à tout organiser, surtout si vous avez programmé des travaux.

Vie sociale

Evitez, dans toute la mesure du possible, d’effectuer des voyages d’affaires ou même d’agrément aujourd’hui. Si vous êtes lycéen ou étudiant, arrangez-vous pour faire le minimum d’impasses et révisez sérieusement vos cours. Autrement, gare aux mauvaises surprises que Pluton se plaira à concocter pour vous !

Nombre chance

938

Clin d’oeil

Ne faites pas une montagne des petits ennuis de la vie quotidienne ; restez serein.

SCORPION

Amour

Les couples ayant traversé une grave crise dernièrement repartiront sur de nouvelles bases. Seules quelques personnes du deuxième décan subiront le passage de Saturne et risquent d’avoir des problèmes de communication avec leur partenaire. Si vous êtes célibataire, vous ne rêverez que du grand amour. Réjouissez-vous : grâce à Vénus et Mars, vous aurez de grandes chances de rencontrer celui (ou celle) qui vous donnera envie de fonder un foyer.

Argent

Sur le plan financier, ne prenez pas de risques. Un manque à gagner est possible, mais il faudra s’y faire. Ce ne sera vraiment pas le moment de vous lancer dans des dépenses superflues.

Santé

Mars va vous doper, et vous vous sentirez de taille à soulever les montagnes. Mais ce dieu de l’énergie pourra aussi vous rendre un peu trop nerveux. Si c’est le cas, veillez à vous détendre et à vous coucher tôt au lieu de tirer indûment sur vos réserves.

Travail

Cette journée sera excellente pour effectuer des démarches dans le cadre de votre métier, mettre vos atouts en avant, poser votre candidature dans le domaine qui vous intéresse. Soutenu par Mars en bel aspect, vous saurez plaire et obtenir les concours dont vous avez besoin. Des personnes bien placées interviendront en votre faveur si vous frappez aux bonnes portes.

Citation

Aux questions indiscrètes, réponds par un mensonge (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Vie familiale calme et agréable. Toutefois, vous devrez surveiller de très près vos enfants, surtout s’ils sont tout petits, car il existera des risques d’accidents domestiques. Mettez les médicaments, les produits toxiques et les allumettes définitivement hors de leur portée.

Vie sociale

Ne cédez pas à la colère. En effet, elle sera très mauvaise conseillère. Il est indispensable que vous réussissiez à maîtriser votre émotivité, ou vous finirez par vous fâcher avec tout le monde, partout.

Nombre chance

150

Clin d’oeil

Solder le passé : cela peut freiner votre élan, mais c’est nécessaire pour réussir vos projets qui ne supporteront pas l’improvisation.

SAGITTAIRE

Amour

Avec cet aspect d’Uranus, vous risquez de rencontrer une petite déception sur le plan amoureux. Si vous êtes célibataire, ne vous enthousiasmez pas pour n’importe qui. Si vous vivez en couple, un petit malentendu sans gravité est possible. Mais, heureusement, cette influence astrale négative sera très brève, et vous aurez droit ensuite, au contraire, au soutien des deux importantes planètes de l’amour, à savoir Vénus et Mars.

Argent

De très bonnes influences sur le plan financier. Cinq planètes vont en effet vous aider à faire fructifier vos économies ou, si vous n’en avez pas, à remplir votre bas de laine. Pour ceux qui ont des capitaux placés, la tendance sera très positive. Les investissements comportant une certaine part de risque vous permettront de faire des bénéfices surprenants.

Santé

Aiguillonné par les influx de Vénus, vous serez décidé à vous lancer dans une grande opération de séduction. N’oubliez pas qu’un beau sourire sera une arme imparable. Pour avoir un sourire d’une éclatante blancheur, supprimez les cigarettes, diminuez le café et plus encore le thé, surtout le thé de Chine, dont le tanin, extrêmement foncé, se dépose sur les dents. Soignez aussi votre haleine, qui doit être fraîche et sans odeur.

Travail

Dans le travail, il sera temps de mettre un terme à votre passivité et d’aider la chance si vous voulez atteindre à coup sûr vos objectifs. Soyez souple et admettez de suivre les conseils qui vous seront donnés en bonne foi.

Citation

L’inégale valeur des choses est dans la nature même des choses (Mencius).

Famille/foyer

Sous l’influence de Neptune, vous serez très exigeant avec vos parents et vos enfants, ce qui ne facilitera pas vos relations avec eux. Une fois de plus, votre manque de tolérance risque de réveiller de vieux conflits qu’il vaudrait mieux oublier.

Vie sociale

L’amitié tiendra une place prépondérante. C’est que vous aurez pour une fois besoin de vous sentir encouragé et stimulé. Vous manquez parfois de confiance en vous, et une petite aide ne serait pas mal venue.

Nombre chance

154

Clin d’oeil

Ne vous obstinez pas à vouloir réaliser la quadrature du cercle.

CAPRICORNE

Amour

Célibataires, votre vie amoureuse sera plus sereine que dernièrement. Ceux d’entre vous qui ont accumulé les aventures n’auront plus besoin de se prouver qu’ils sont irrésistibles. Et ceux qui éprouvaient le besoin impérieux de fonder un couple, seront quant à eux plus détendus et moins inquiets concernant leur avenir sentimental. Vivant en couple, vous forcerez l’admiration de votre conjoint ou partenaire en prenant des décisions difficiles mais indispensables concernant votre foyer et vos enfants. Ainsi, vous formerez avec l’autre un couple exemplaire.

Argent

Avec l’appui du Soleil, votre équilibre budgétaire devrait être assez solide. Mais attention tout de même à Neptune mal aspecté, qui pourra vous brouiller les idées ou vous rendre trop confiant et trop optimiste. Si vous avez des décisions financières importantes à prendre, qu’ils s’agisse d’achats ou de placements, renseignez-vous avant de faire un choix, et méfiez-vous des rumeurs sans fondement.

Santé

Sur le plan de la santé, vous ne devriez pas avoir de mal à profiter des bonnes vibrations cosmiques de la journée, à condition que vous fassiez attention à votre régime alimentaire et que vous sachiez vous reposer. Vous aurez envie de faire des folies. Allez-y, mais n’exagérez tout de même pas !

Travail

Les astres vont vous aider à progresser dans votre carrière. Dopé par le Soleil, vous saurez vous donner les moyens de réussir. Ceux d’entre vous qui ne sont pas satisfaits de leur activité actuelle pourront commencer à mettre en place les conditions d’une reconversion répondant à leurs souhaits. Enfin, si vous êtes au chômage, vous aurez des chances de trouver rapidement un emploi.

Citation

Il n’est plus sot que celui qui pense être fin (Marguerite de Navarre).

Famille/foyer

Agréables sentiments de renouveau au foyer, où vous trouverez la satisfaction de vos désirs sentimentaux. Pourquoi ne pas profiter de ces bonnes dispositions astrales pour changer meubles, rideaux et batterie de cuisine ?

Vie sociale

Cette journée sera excellente pour assurer le règlement des affaires en cours sur le plan juridique. De même, elle permettra d’aplanir les différends avec l’Etat, particulièrement ceux concernant le fisc. Tout ce qui se rapporte à l’étranger pourrait être facteur de chance. C’est vrai notamment pour les étudiants qui désirent parfaire leur formation à l’étranger : ils auront plus de chance qu’à la normale pour trouver un financement pour le faire.

Nombre chance

615

Clin d’oeil

Modérez vos ardeurs. Car en cherchant à aller trop vite, on risque des dérapages.

VERSEAU

Amour

Le climat conjugal sera dominé par la planète Mars en mauvais aspects. Il en découlera une ambiance surchauffée, passionnelle, un peu difficile. Les affrontements se multiplieront malgré une mutuelle attraction physique certaine. L’orgueil, la fierté empêcheront bien trop souvent une réconciliation qu’au fond chaque partenaire désire ardemment. Si vous êtes un natif solitaire, la journée aura de fortes chances d’apporter une bonne surprise : les planètes vont se mettre en quatre pour vous faire battre le coeur.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, vous devriez recevoir un bonus, une prime ou une gratification imprévue, qui vous permettra de satisfaire une envie passagère mais très forte. Si vous avez de l’argent de côté, ce sera le moment de réfléchir à de nouveaux placements ou investissements : vous aurez de bonnes idées et serez bien conseillé.

Santé

Les astres vous gratifieront d’une santé très satisfaisante. Vous aimez les carottes et en mangez beaucoup. C’est une bonne chose. N’oubliez tout de même pas de varier votre alimentation en mangeant du poisson, riche en protéines, des légumes secs, riches en magnésium, et d’autres légumes et fruits frais. Pour l’instant, consommez très peu de viande.

Travail

Au travail, vos efforts seront appréciés. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités, en tout cas un meilleur rendement et des résultats concrets. L’ambiance de travail vous sera propice, au moral comme au matériel.

Citation

L’absent ne sera pas héritier (proverbe latin).

Famille/foyer

Votre vie familiale pourra se dérouler comme un rêve si vous remplissez une condition essentielle : respecter la liberté de vos proches comme vous voulez qu’ils respectent la vôtre. Si vous vous mettez à vous conduire en tyran domestique, attention aux réactions négatives de ceux-là mêmes que vous aimez le plus au monde.

Vie sociale

Montrez-vous prudent dans le choix de vos relations et de vos amitiés. Vous plairez et attirerez par votre originalité ; mais l’intérêt que l’on vous témoignera ne sera pas toujours sincère et sans arrière-pensée.

Nombre chance

981

Clin d’oeil

Respectez les opinions des autres, même si elles vous choquent.

POISSONS

Amour

De nombreuses influences planétaires se presseront dans votre secteur amour, ce qui devrait vous valoir une vie amoureuse animée. Ceux qui se désespèrent de ne pas rencontrer l’âme soeur vont enfin changer de refrain. Cerné par des mouvements planétaires propices au grand amour, vous aurez bien du mal à échapper aux flèches de Cupidon. Les couples déjà formés passeront une journée très sensuelle.

Argent

C’est surtout dans les affaires financières que vous pourrez obtenir le plus d’avantages, soit par le biais des affections, soit par des protections haut placées et agissantes. Profitez à fond de ces circonstances favorables.

Santé

Plus dynamique que jamais, vous ne tiendrez pas en place. La perspective de vous livrer aux joies du farniente ne vous excitera guère. Au contraire, plus vous multiplierez les activités, plus vous serez content. Comme le Soleil et Mars seront en position inconfortable, redoublez de prudence si vous pratiquez un sport à risque et ne vous imposez pas d’efforts excessifs.

Travail

Journée très défavorable aux associations professionnelles. En effet, Uranus en cet aspect vous rendra trop naïf, crédule et par conséquent vulnérable. Mis à part ces influx néfastes, la journée sera bonne dans son ensemble ; les natifs du troisième décan, en particulier, traverseront une journée marquée par la chance pure.

Citation

La colère de l’ignorant est dans ses paroles, celle de l’homme de raison dans ses actes (proverbe arabe).

Famille/foyer

Il vous plaît de mener votre petit monde à la baguette. Cependant, cette fois-ci, vous ne vous contenterez pas d’imposer votre volonté ; vous saurez aussi écouter et prodiguer des paroles réconfortantes.

Vie sociale

Soyez avare de critiques et de reproches, car ils pourraient beaucoup vous desservir cette fois. Vous aurez plutôt intérêt à cultiver des relations utiles, qui vous aideraient à donner une plus grande expansion à vos affaires.

Nombre chance

342

Clin d’oeil

L’impression que rien n’avance ? Erreur ! Regardez derrière vous, vous pourrez voir le chemin parcouru.

