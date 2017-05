Éphéméride du jour ….., 1794 // Décès d’Antoine Laurent de Lavoisier, chimiste français

1794 Décès d’Antoine Laurent de Lavoisier, chimiste français

Il est généralement considéré comme le créateur de la chimie moderne

Il énonce la première version de la loi de conservation de la matière

Il identifie et nomme l’oxygène (1778)

Il participe à la réforme de la nomenclature chimique

Il établit la base de la loi de conservation de la matière

Il découvre le phénomène de la combustion

Il démontre le rôle de l’oxygène dans la respiration (animale et végétale)

Il démontre le rôle de l’oxygène dans la formation de la rouille

Aujourd’hui, 8 Mai 2017

128ème jour de l’année, 19ème semaine de l’année

237jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Jour férié en France

L’Arc de Triomphe à Paris : Commémoration de la capitulation de l’armée allemande le 8 mai 1945. La tradition veut que le Président de la République Française dépose une gerbe sous l’Arc de triomphe de l’Étoile, sur la tombe du Soldat inconnu lors de cette célébration..

Fêtes johanniques à Orléans.

———————————————————————————————————————JOURNEES INTERNATIONALES

Journées du souvenir et de la réconciliation en l’honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale (ONU)

Il ne s’agit pas d’une mais de deux journées voulues par les Nations Unies et consacrées au souvenir des victimes de la seconde guerre mondiale. On n’en attendait pas moins, venant justement de l’organisation créée après le second conflit mondial pour permettre au monde de vivre désormais en paix

Colombe de la paix

Dans le hall d’honneur du siège des Nations Unies, se trouve une belle fresque murale représentant une colombe tenant en son bec un rameau d’olivier. Puisse-t-elle inspirer tous ceux qui ne voient que la violence pour tenter de résoudre les conflits !

Journée Mondiale de La Croix Rouge et du Croissant-Rouge

Le choix du 8 mai pour la journée mondiale de la croix rouge est dû à l’anniversaire de la naissance d’Henry Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des Conventions de Genève

Naissance d’un mouvement

A Solferino (dans la Province de Mantoue, au nord de l’Italie). L’Empereur Napoléon III, à la tête d’une armée franco-piémontaise, écrase les Autrichiens dans une bataille extrêmement meurtrière. Des milliers de blessés agonisent faute de soins. Des appels aux secours restent sans réponse. Témoin de cette tragédie, un citoyen suisse, Henry Dunant, improvise des secours avec le concours des populations civiles locales. Il assiste sans discrimination les soldats des deux camps. Fortement ébranlé par ce qu’il vient de voir, Henry Dunant publiera à son retour l’un des premiers reportages de guerre : « Un Souvenir de Solférino » dans lequel il dénonce les horreurs des combats.

A partir de ce jour, des milliers d’hommes, de civils, de soldats, de prisonniers auront droit à ces gestes fraternels qui rendent moins cruelles les heures d’épreuve et de souffrance. 5 ans après Solférino, l’idée d’Henry Dunant a fait son chemin. Un comité de 5 personnes s’est constitué à Genève afin d’examiner les moyens à mettre en œuvre pour protéger les blessés sur les champs de bataille.

Une conférence internationale se réunit à Genève. Seize nations y participent, dont la France. Ils décident de créer, dans chaque pays, des comités de secours et choisissent un emblème : une croix rouge sur fond blanc. Les Etats adoptent des règles internationales définissant le sort des personnes aux mains de l’ennemi et qui ne participent pas au combat : ce sont les Conventions de Genève dont la première vit le jour le 22 août 1864.

La croix rouge de nos jours

Regroupant 97 millions d’hommes et de femmes, On compte maintenant des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 176 pays du monde.

Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribue à l’extension et à la promotion du Droit International Humanitaire (DIH). En assurant sa diffusion, en exerçant une action constante auprès des Etats, il s’efforce d’en faire respecter les principes et l’application lors des conflits. Il met également tout en œuvre pour favoriser l’adoption de règles toujours plus protectrices. Ainsi, la Croix-Rouge, en témoignant de son action constante en faveur des victimes, et en diffusant son éthique de tolérance et de dialogue contribue à la prévention des conflits et des tensions

Une semaine nationale pour la France

Une journée, c’est court… aussi la Croix-Rouge Française organise-t-elle ses Journées Nationales en 2016, la semaine retenue est celle du 28 mai au 5 juin. Bon, si Adriana revient, nous, on est pour !

UN FAIT A RETENIR

8 Mai

1886 Invention du Coca-Cola, par le pharmacien John Styth Pemberton

Elle tire son nom de sa première composition : la feuille de coca et l’utilisation de noix de cola.

La boisson était alors vendue par son inventeur le docteur Pemberton, comme remède miraculeux.

Le produit contiendra de la cocaïne jusqu’en 1904. (La cocaïne fut interdite par le Congrès américain)

Les huit premiers mois, une moyenne de 13 verres vendus par jour est atteinte.

Un serveur a l’idée de diluer le sirop avec de l’eau gazeuse.

En 1887 le produit est racheté à Pemberton pour 2 300 dollars seulement par l’homme d’affaire Asa Griggs Candler.

HAITI

8 Mai

1902 Le président Tiresias Sam annonce son retrait.

8 Mai

1902 Débarquement d’Anténor Firmin au Cap-Haitien

Ministre d’Haiti (équivalent d’Ambassadeur), Firmin rentrera en Cap-Haitien pour l’inhumation de sa fille. Par la suite, il abandonnera son poste pour se porter candidats.

8 Mai

1992 Accord de la Villa d’accueil

Accord tripartite signé par le gouvernement né du coup d’état du 30 Septembre 1991 représenté par Jean-Jacques Honorat, premier ministre de ce gouvernement, le haut commandement des Forces Armées d’Haiti représenté par le Lieutenant-général Raoul Cédras, et les parlementaires (Déjean Bélizaire, président du Sénat et Dr. Alexandre Médard, président de la Chambre des Députés) en vue de la formation d’un gouvernement de consensus. Cet Accord sera ratifié par la loi du 22 Mai 1992 et publié dans le Moniteur le 29 Mai suivant.

La Pensée du Jour

«L’optimisme est une nécessité pour préserver sa santé mentale.»

Ben Harper

———————————————————————————————————————PRENOM DU JOUR

Saint-Désiré mais aussi Boniface, Ida…

Archevêque de Bourges en 534, Désiré contribua à purger la Gaule des hérésies apportées par les Barbares et mourut en 550. Les Désiré sont efficaces et réfléchis. Leur couleur: le violet. Leur chiffre: le 6.

Aujourd’hui

Lundi 8 Mai 2017 Pleine Lune

Vendredi 19 Mai 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Taureau, comprise entre le 21 avril et le 20 mai

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Micheline Laudun Denis«»

Pour découvrir la musique de «»

Cliquez surle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=GWtU_XWH-Wk

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

8 mai 1541 L’explorateur Hernando De Soto découvre le Mississippi

Le 30 mai 1539, avec neuf navires et plus de 1 000 hommes, Hernando De Soto débarque à Espiritu Santo (l’actuel Tampa Bay) aux États-Unis. De nombreuses batailles avec les tribus indiennes émailleront les explorations de Hernando de Soto jusqu’en 1541 et la découverte par celui-ci du Mississippi, et qui coûteront la vie à de très nombreux espagnols.

Le 8 mai 1541, Hernando de Soto fut le premier homme européen à atteindre le Mississippi, qu’il baptisa Rio de Espiriti Santo (rivière du Saint-Esprit). Le 17 mai 1673, les français Louis Jolliet et Jacques Marquette ont commencé l’exploration du fleuve, qu’ils connaissent sous le nom Sioux Ne Tongo (la grande rivière). En 1682, Cavelier de la Salle et Henri de Tonti revendiquèrent la souveraineté française sur l’ensemble de la vallée du Mississippi, et l’appelèrent Louisiane en l’honneur du roi Louis XIV.

8 mai 1828 Naissance d’Henri Dunant, Fondateur de la Croix-Rouge

Prix Nobel de la Paix en 1901

Henri Dunant, parfois orthographié Henry Dunant, né sous le nom de Jean-Henri Dunant1 le 8 mai 1828, à Genève et mort le 30 octobre 1910, à Heiden, est un homme d’affaires humaniste suisse et également un chrétien protestant. Il a fondé la Croix-Rouge.

Pour faire passer un convoi de blessés au milieu du champ de bataille, Henri Dunant eut l’idée de faire une croix (symbole chrétien) de sang sur des drapeaux blancs pour montrer la neutralité. Le convoi réussit à passer.

Il eut alors l’idée d’une organisation neutre d’assistance aux soldats blessés en temps de guerre.

Il contacte les principaux pays pour créer une organisation mondiale neutre.

Il imagine le principe de la neutralité des blessés et du personnel soignant :

Un militaire hors de combat à cause de ses blessures cesse d’être un ennemi, il doit désormais être considéré comme un être humain qui a besoin d’aide.

Les médecins et les infirmiers pourront donner leurs soins sans crainte d’être capturés. Ainsi ils ne seront pas forcés d’abandonner leurs blessés en cas de percée adverse.

8 mai 1871 Signature du traité de Washington

Sir John A. Macdonald (debout au centre) en compagnie des autres membres du Haut-commissariat de Grande-Bretagne, qui a négocié le Traité de Washington en 1871.

Depuis la signature du traité de Washington, les Américains possèdent des droits de pêche dans les eaux canadiennes. Ils ont également le droit d’emprunter les canaux canadiens et la voie du Saint-Laurent.

8 mai 1880 Décès de Gustave Flaubert, Écrivain français

Voici quelques oeuvres :

« Madame Bovary ». »Salammbô » « L’Éducation sentimentale » « Trois Contes » « Bouvard et Pécuchet »

Madame Bovary paraît en volume en avril 1857.

L’œuvre fait l’objet d’un procès retentissant pour atteinte aux bonnes mœurs.

Flaubert fut acquitté.

Son volume se vendit très bien.

Aujourd’hui, on dirait: Un bon coup de marketing.

8 mai 1884 Naissance de Harry Truman, 33e président des États-Unis.

Élu comme vice-président de Franklin D. Roosevelt en 1944, Truman lui succède à sa mort le 12 avril 1945. Truman préside à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la montée des tensions avec l’Union soviétique qui se transforme en Guerre froide.

8 mai 1940 Naissance de Rick Nelson, chanteur américain de rock et de country music, qui a débuté sous la dénomination de Ricky Nelson.

Il a commencé de se produire sur scène au sein d’une famille de musiciens et de chanteurs. Il vole de ses propres ailes dès 1957 grâce à une reprise de Fats Domino : I’m Walkin. Il s’est longtemps posé en concurrent d’Elvis Presley, séduisant l’Amérique blanche et bourgeoise. Sa carrière dure longtemps comparée aux idoles de son époque. Il est décédé le 31 décembre 1985 dans un accident d’avion.

8 mai 1975 Naissance d’Enrique Iglesias, chanteur espagnol.

Il est le troisième enfant du chanteur Julio Iglesias.

Il a débuté sa carrière au Mexique, ce qui lui a permis de devenir l’un des plus célèbres artistes d’Amérique Latine.

Enrique Iglesias a, à ce jour, vendu plus de 50 millions d’albums à travers le monde, classé deux titres #1 au Billboard Hot 100, mais, surtout, détient le record d’avoir placé huit titres #1 au classement singles en langue espagnole, le Billboard’s Hot Latin Tracks.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

