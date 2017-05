Le MCC honore Bernard Diedrich

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Ministre de la Culture et de la Communication, Limond Toussaint, a honoré, le jeudi 4 mai, le journaliste et historien, Bernard Diederich, pour sa contribution et son engagement à la cause de la démocratie en Haïti, lors de la présentation de la version créole de son ouvrage: Bebe Dòk, au Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH).

« Au nom du Ministère de la Culture et de la Communication, je salue l’indépendance d’esprit du journaliste et historien, Bernard Diederich, qui demeure une mémoire pour le pays et pour la jeunesse haïtienne. Je loue aussi le fait que ce dernier ouvrage soit écrit dans la langue du peuple: le créole. « , a affirmé le titulaire du Ministère de la Culture et de la Communication.

Né en Nouvelle-Zélande, Bernard Diederich, journaliste et reporter de talent, vit en Haïti depuis……………..lire la suite sur metropolehaiti.com