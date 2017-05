La FHB annonce la 2e édition du basket féminin 3×3

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Après le grand succès de la première édition du tournoi « 3×3 féminin » l’an dernier, la Fédération haïtienne de basket-ball (FHB), par le biais de sa commission de basket féminin, va récidiver en organisant, le 18 mai, avec la participation de seize équipes, la deuxième édition de cette compétition à Port-au-Prince avant de cibler les villes de province.

Sous le haut patronage de Shell Rotella, Eko Depot, SogeIZI, Bongu et les produits Arlequin, la commission de basket-ball féminin de la FHB lance la deuxième édition du tournoi de basket-ball « féminin 3×3 », le jeudi 18 mai au local du CFC, Babiole 7. Ce tournoi, aux dires de la présidente de la commission, réunira seize équipes. Pour l’instant, a-t-elle précisé, « seulement un jour après l’annonce du tournoi, plus de dix équipes se sont fait inscrire pour y participer. Vous comprenez que les places sont limitées. On ne peut, pour l’instant, pas combler l’attente de tout le monde.

Toujours est-il, pour contacter la commission : 3319 0626. En effet, les équipes ayant pris contact avec nous seront admises à prendre part à cette compétition qui annonce la couleur cette année. » D’autre part, elle annonce qu’il va y avoir plusieurs autres tournois de ce genre dans les villes de province.

« Nous travaillons à ce qu'il y ait, dans certaines villes de province, plusieurs tournois de ce genre. Pour atteindre cet objectif, nous avons déjà établi