Les titres de l’actualité du vendredi 5 mai 2017 sur Radio Vision 2000

L’Exécutif n’a pas encore reçu le rapport du conseil supérieur des salaires concernant le salaire minimum, selon le ministre des affaires sociales et du travail, Roosevelt Bellevue. Il dit croire que ce document est en cours de finalisation.

Cependant, Fignolé Saint-Cyr, l’un des représentants du secteur syndical au Conseil, avait indiqué, dimanche, que le rapport était fin prêt et qu’il ne manquait que les signatures des deux représentants du patronat au CSS avant de l’acheminer à l’Exécutif.

Le mandat des membres du CSS est arrivé à terme, selon le titulaire du MAST qui estime que les secteurs concernés doivent confirmer leurs représentants actuels ou encore designer de nouveaux représentants au conseil supérieur des salaires.

Le Ministre de l’éducation Nationale, Pierre Josué Agénor Cadet, lance un nouvel appel à la patience à l’endroit des enseignants qui sont en grève ainsi que ceux qui projettent d’observer deux journées de grèves d’avertissement la semaine prochaine pour réclamer le paiement de plusieurs mois d’arriéré de salaire et de meilleures conditions de travail.

Le Ministre Cadet assure avoir pris des dispositions pour satisfaire la plupart des revendications des enseignants concernés, particulièrement la question des arriérés de salaire. Il dit attendre le vote du budget rectificatif qui devrait avoir lieu sous peu. Les dettes du MENFP s’élèvent à environ 7 milliards de gourdes.

Le Ministre de l’Economie et des finances, Jude Alix Patrick Salomon a confirmé, ce Vendredi, l’augmentation prochaine des prix de l’essence à la pompe. Cependant il n’a pas voulu évoquer de date soulignant que cette décision sera prise en concertation avec les acteurs concernés.

Le Ministre Jude Alix Patrick Salomon a fait ces déclarations en marge d’une rencontre, vendredi, avec un groupe de Députés autour de l’utilisation des 4 millions de dollars alloués par l’UNOPS au gouvernement haïtien pour la réhabilitation de la page Pointe Sable, à Port Salut, dans le département du sud.

Des personnalités de la société civile dont Les professeurs Lemète Zéphyr et Amary Joseph Noel disent n’avoir aucune objection concernant cette décision. M. Noel se montre cependant inquiet concernant les éventuelles conséquences d’une telle mesure qui, selon lui, pourrait provoquer des émeutes dans le pays.

Le Pasteur Zéphyr, lui, juge nécessaire d’adopter des mesures pour atténuer les effets de cette décision qui risque d’aggraver les conditions de vie déjà très précaires de la population.

Un comité de prépositionnement pour la gestion et la prévention d’éventuelles catastrophes sismiques dans le Nord a été mis en place, ce vendredi, à la primature. Il est constitué de 5 membres : l’Ingénieur Géologue Claude Prépetit, du bureau des Mines et de l’Energie, le ministre de l’Intérieur Max Rudolph Saint-Albin, le docteur Yolène Suréna, Gabriel Nicolas des TPTC et Lucien Dieudonne du Ministère de la Défense.