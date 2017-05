Éphéméride du jour ….., 5 mai 1818 // Naissance de Karl Heinrich Marx, historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, essayiste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand

5 mai 1818 Naissance de Karl Heinrich Marx, historien, journaliste, philosophe, économiste, sociologue, essayiste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand.

Il est connu pour sa conception matérialiste de l’histoire, sa description des rouages du capitalisme, et pour son activité révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier. Il a notamment participé à l’Association internationale des travailleurs. L’ensemble des courants de pensée inspirés des travaux de Marx est désigné sous le nom de marxisme. Il a eu une grande influence sur le développement ultérieur de la sociologie. Ses travaux ont influencé de façon considérable le XXe siècle, au cours duquel de nombreux mouvements révolutionnaires se sont réclamés de sa pensée.

Aujourd’hui, 5 Mai 2017

125ème jour de l’année, 18ème semaine de l’année

240jours avant la fin de l’année

JOURNEES NATIONALES

Japon : Kodomo no Hi (Jour des enfants)

———————————————————————————————————————JOURNEES INTERNATIONALES

Journée mondiale des sages-femmes

Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié a l’un des plus beaux métiers du monde: il s’agit de la Journée Mondiale de la Sage-Femme. Cette profession comporte de multiples facettes et est encore trop méconnue du grand public. Cette journée est l’occasion de découvrir ce métier de « donneuse de vie », rendre hommage aux femmes (et aux hommes !) qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société.

Le métier de Sage-Femme

L’ANSFL (Association Nationale des Sages-Femmes Libérales) profite de cette journée particulière pour renseigner le grand public sur la richesse de ce métier, les compétences nécessaires et la diversité dans leur activité quotidienne: reconnue profession médicale, la formation nécessite 5 années d’études dont un an de médecine. La sage-femme surveille la grossesse, en suit l’évolution et gère l’accouchement. Ce métier autrefois réservé aux femmes est maintenant mixte, bien qu’à peine 300 hommes l’exercent.

La maïeutique

Chez les grecs, ce terme désignait l’acte d’accoucher. Aujourd’hui, il est surtout employé chez nous par les philosophes et est devenu l’art d’accoucher les esprits. Arriver à faire énoncer par son élève lui-même le résultat auquel on souhaitait arriver. Tout un art !

http://www.journee-mondiale.com/49/journee-mondiale-de-la-sage-femme.htm

UN FAIT A RETENIR

5 mai 2002 Découverte d’une pyramide en Egypte

Des archéologues ont mis au jour une pyramide vieille de plus de 4500 ans près du Caire. La toute nouvelle pyramide a été découverte par une équipe suisse qui déterrait la tombe du pharaon de la IVe dynastie Djedefre (2680-2560 avant J.C.), le fils et le successeur de Khéops. Les archéologues enlevaient le sable du désert autour de la pyramide inachevée de Djedefre, près du Caire, lorsqu’une forme dont le caractère ne laissait aucun doute est apparue: des blocs taillés en pointe s’élevant à deux mètres environ au-dessus d’une base de cinq mètres sur cinq. L’endroit se trouve à quelques kilomètres de la Grande pyramide de Khéops, l’une des plus connues au monde.

Haïti

5 Mai

1915 Rosalvo Bobo, à la tête d’un groupe d’insurgés fit une entrée très remarquée au Cap-Haitien

Ancien ministre de l’Intérieur et de la Police du gouvernement éphémère de Davilmar Théodore, Bobo prit la tête d’une insurrection après le départ de celui-ci. S’autoproclamant chef du gouvernement provisoire, il forma quelques jours plus tard un conseil de ministres composé de six personnalités.

La Pensée du Jour

«L’univers nous aide toujours à nous battre pour nos rêves, si bêtes qu’ils puissent paraître. Parce que ce sont nos rêves, et nous sommes seuls à savoir combien il nous a coûté de les rêver.»

Paulo Coelho

———————————————————————————————————————PRENOM DU JOUR

Sainte Judith mais aussi Ange…

Née en Thuringe, morte le 12 mai 1260 à Kulmsee (ancienne Prusse orientale), Judith passa la plus grande partie de sa vie à faire de bonnes œuvres et à prier. Les Judith sont obstinées et originales. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Mercredi 10 Mai 2017 Pleine Lune

Vendredi 19 Mai 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Taureau, comprise entre le 21 avril et le 20 mai

LE CULTUREL CHEZ NOUS

KAI«Demisyone»

Pour découvrir la musique de KAI«Demisyone»

Pour découvrir la musique de KAI«Demisyone»

https://www.youtube.com/watch?v=IwklPPAntPQ

Kai, vient de sortir son tout nouveau tube : Demisyone, avec un Richard Cavé bien motivé on retrouve une touche vraiment nouvelle sur ce morceau.

Et le groupe Kai vient de sortir son premier album : champion. Disponible dans tous les bacs.

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

5 mai 1044 Consécration du pape Grégoire V

Grégoire V (Bruno von Kärnten ou Brunon de Carinthie), originaire de Saxe, né en 973,. C’est l’empereur germanique Otton III qui l’a fait désigner permettant ainsi au premier pape d’origine allemande d’accéder au Saint-Siège. Après un pontificat de 2 ans et 9 mois et demi, Grégoire V meurt le au 18 février 999.

5 mai 1800 Naissance de Louis Hachette, libraire et éditeur

Louis Christophe François Hachette, éditeur français, est né a Rethel dans les Ardennes, en France.

Il fonde en 1826 la maison d’édition Hachette, qui porte encore son nom. Il est décédé le 31 juillet 1864.

5 mai 1821 Décès de Napoléon Bonaparte

Il est le né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Il fut général. Considéré comme l’un des plus grands stratèges militaires de l’histoire, il a été nommé premier consul en février 1800 et a mené les armées françaises à la victoire contre les Autrichiens. En 1802, il a institué le code civil qui porte son nom et deux ans plus tard a été couronné empereur de France. Quelque trois ans plus tard, il était à la tête d’un empire qui s’étendait sur une bonne partie de l’Europe. À partir de 1812 il a connu ses premières défaites militaires, d’abord lors de la désastreuse campagne de Russie, puis contre le duc de Wellington en Espagne et ensuite face à une coalition. Exilé à l’île d’Elbe, il s’est échappé pour revenir en France et réunir une nouvelle grande armée, qui a remporté certains succès avant de subir la défaite à Waterloo aux mains de Wellington. Après son abdication, il a été interné à Sainte-Hélène.

5 mai 1930 Premier vol solo entre l’Angleterre et l’Australie par une femme

Amy Johnson quitte l’aéroport de Croydon en Angleterre en direction de l’Australie, pilotant un appareil De Havilland à une hélice

Elle a parcourru une distance de 11 000 miles (Plus de 17 700 km) et arriva en Australie le 24 mai

C’était le premier vol féminin en solitaire Grande-Bretagne Australie

5 mai 1961 Alan Shepard, premier américain dans l’espace

Moins d’un mois après le soviétique Gagarine, c’est au tour de l’astronaute américain Alan B. Shepard d’effectuer un vol spatial de 15 minutes, dans la cabine Mercury Freedom 7. Celle-ci fait 2,90 m de long pour 1,2 tonne. 6 vols Mercury ont lieu entre 1961 et 1962, remplacé par le programme Gemini en 1965 (1er vol le 23 mars). Le premier homme dans l’espace est le soviétique Youri Gagarine, qui le 12 avril 1961 fait le tour de la Terre en 108 minutes à bord de Vostok I. Gagarine décolle de la base de Baïkonour au Kazakhstan à 9H07. Après 1H48 passé dans l’espace, il atterri près de Saratov en Russie. Les soviétiques battent ainsi les américains dans leur lutte pour la conquête spatiale. La première femme dans l’espace est Valentina Terechkova lors du dernier vol d’un Vostok en 1963.

5 mai 1988 Naissance d’Adele, chanteuse et compositrice britannique

Adele, née Adele Laurie Blue Adkins

En 2009, elle s’est méritée les Grammys du meilleur nouvel artiste et de l’interprétation pop féminine (Chasing Pavements).

5 mai 1989 Naissance de Chris Brown

Christopher Maurice Brown, né le 5 mai 1989, plus connu sous le nom de Chris Brown, est un chanteur de R’n’B/Hip-Hop américain.

Il a vu sa carrière prendre son envol en 2005 avec son premier album éponyme. Son premier single est Run It, produit par Scott Storch. Il a écrit des chansons pour Rihanna, Jonas Brothers, Britney Spears…

Il reçoit le prix de meilleur Révélation de l’année en 2006 puis reçoit trois autres prix au American Music Awards, dont celui du meilleur artiste homme de l’année 2008 et enfin il reçoit le prix du meilleur artiste masculin en 2008 au MTV Vidéo Music Awards.

5 mai 2002 Deuxième touriste de l’espace

Le deuxième touriste de l’espace a remis les pieds sur Terre dimanche matin.

Mark Shuttleworth a touché le sol au Kazakhstan, après dix jours passés dans l’espace.

L’astronaute sud-africain a participé à plusieurs expériences scientifiques et à la livraison d’un vaisseau de secours pour l’équipage de la station internationale. Très souriant, le jeune millionnaire de 28 ans a parlé de cette aventure comme de «la plus merveilleuse expérience de sa vie». En guise de souvenir, le touriste spatial s’est offert la capsule qui l’a ramené et sa combinaison spatiale. Après des vacances méritées, il compte maintenant faire la tournée des écoles sud-africaines pour promouvoir les études spatiales.

5 mai 2002 Entrée du Québec à l’UNESCO

Le Premier ministre Stephen Harper et le premier ministre du Québec, M. Jean Charest signent dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale du Québec, un accord établissant un rôle formel pour le Québec à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

« Nous accueillons aujourd’hui le Québec à l’UNESCO tel que nous l’avons promis, a dit le Premier ministre Harper. Avec nos signatures au bas de cet accord, le Québec pourra désormais participer pleinement à toutes les activités de l’UNESCO, de concert avec la délégation permanente du Canada et par son intermédiaire. Cet accord illustre clairement notre vision d’un fédéralisme d’ouverture. C’est une nouvelle ère qui s’amorce afin de bâtir un Canada fort, uni, indépendant et libre au sein duquel un Québec confiant, autonome, solidaire et fier peut pleinement s’épanouir ».

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

