Astrologie du jour

BELIER

Amour

Célibataire, vous serez probablement intéressé aujourd’hui par un petit flirt. Il serait prudent de ne pas le prendre au sérieux, car les aspects astraux dans votre Ciel ne laissent présager rien de positif. Faites part clairement de vos intentions à l’autre personne. Cette fois, loin d’entretenir une ambiance assez tendue dans votre couple, histoire de maintenir un climat passionnel et excitant, vous miserez sur l’harmonie. Vous vous arrangerez même pour créer de vrais liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire.

Argent

Les influx seront contradictoires sur le plan pécuniaire. Vous oscillerez entre des envies irrésistibles de dépenser sans limite et des résolutions d’austérité et d’économie. Ce sera également une journée au cours de laquelle vous pourrez avoir à dépenser davantage pour les autres que pour vous-même.

Santé

Votre résistance physique sera vraiment au top. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est la planète la plus bénéfique, Jupiter, qui influence en ce moment votre secteur santé. Cette protection va vous doter d’une solide vitalité et, surtout, de très bonnes capacités de récupération. Une petite difficulté à noter, toutefois : Jupiter ainsi placé pourra accentuer la gourmandise. Attention, donc, aux excès, qui pourraient vous faire prendre des kilos en trop !

Travail

Gros plan sur votre vie professionnelle. Ce sera une journée importante qui vous donnera l’occasion de faire vos preuves, de tester vos capacités et vos aptitudes dans la voie que vous avez choisie.

Citation

L’audacieux triomphe du péril avant de l’apercevoir (Syrus).

Famille/foyer

En famille, les rapports seront bons. Vous accepterez le dialogue, ce qui permettra le rapprochement, et donnera aussi la possibilité de clarifier certains malentendus.

Vie sociale

Les bons aspects planétaires vous apporteront ce jour une succession de bonnes nouvelles et la possibilité de joindre un ami qui habite très loin de chez vous. Ne demandez pas à avoir une plus grande ration de bonheur, car « un grand obstacle au bonheur, c’est de s’attendre à un trop grand bonheur » (Fontenelle).

Nombre chance

972

Clin d’oeil

Essayez de considérer ce qui vous gêne sous un autre angle : cela aidera à lever les blocages.

TAUREAU

Amour

Les célibataires ne passeront pas inaperçus ! Votre charme fera des ravages, et vous vivrez des moments passionnés, parfois même un peu exaltés, mais tellement vivants. Entre les turbulences d’Uranus, les élans romanesques de Neptune et l’érotisme de Pluton, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Vos relations avec votre conjoint ne seront pas des plus reposantes. Attention, ne prenez pas le parti de fermer les yeux et de faire comme si tout allait bien ; la politique de l’autruche n’est jamais payante !

Argent

Les opérations financières et les transactions concernant des biens familiaux seront favorisées. Vous réaliserez aussi de bons placements à long terme, mais à condition de consulter des spécialistes.

Santé

Uranus vous conseillera de poursuivre assidûment un sport, qui canaliserait votre énergie bouillonnante et vous permettrait de vous montrer plus détendu et plus agréable dans tous vos rapports.

Travail

Il faudra veiller à ne pas vous lancer sans réfléchir dans des aventures professionnelles risquées. Les aspects planétaires de la journée développeront l’idéalisme et en même temps l’agressivité. Vous serez donc tenté d’adopter une mentalité de jusqu’au-boutisme qui, dans certains cas, aidera à mener à leur terme des projets ardus, mais qui peut plus généralement provoquer des troubles.

Citation

Le monde est une comédie pour ceux qui pensent, une tragédie pour ceux qui sentent (Horace Walpole).

Famille/foyer

Profitez de cette journée favorable pour renforcer vos liens familiaux. Ce sera le meilleur moyen de limiter les dégâts prochains, lorsque les problèmes de communication risquent de perturber vos relations avec vos proches.

Vie sociale

Tout sera de plus en plus satisfaisant et viendra dans la facilité. On ne cherchera qu’à vous faire plaisir, et vous vous sentirez bien disposé envers le monde entier.

Nombre chance

262

Clin d’oeil

Essayez de retrouver la spontanéité de votre enfance.

GEMEAUX

Amour

Le Ciel placera votre couple cette fois sous haute tension. Les conséquences de cette bourrasque planétaire ne seront pas forcément négatives, mais elles risquent de vous bousculer. Célibataire, la teneur de cette journée dépendra beaucoup de vous dans votre vie sentimentale. Les influences lunaires vous seront relativement favorables, et vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirerez. L’ennui, c’est que vous ne ferez probablement pas toujours les efforts nécessaires.

Argent

Avec cette configuration astrale à nette domination uranienne, le pronostic est fort bon en ce qui concerne les placements et les obligations. Les natifs du signe seront bien inspirés dans leurs transactions. L’on pourrait même ajouter qu’ils bénéficieront d’une chance aux jeux de hasard plus grande qu’à l’habitude.

Santé

Et si vous sautiez le pas pour entreprendre une activité sportive régulière ? L’eau étant un élément très bénéfique pour vous, quelques longueurs de piscine, un week-end thalasso ou un bol d’air iodé devraient recharger rapidement vos accus. Pensez-y sérieusement. Mercure soutiendra vos efforts.

Travail

Dans votre métier, vos chances de réussite seront plus réelles, plus concrètes que jamais. Augmentez vos efforts pour atteindre vos buts et pour ne plus vous en détourner par la suite. Sachez éviter les maladresses et les imprudences qui vous mettraient dans une situation délicate : vous n’en aurez besoin ni pour le moment, ni jamais.

Citation

Savoir que l’on sait ce que l’on sait, et savoir que l’on ne sait pas ce que l’on ne sait pas : voilà le vrai savoir (Confucius).

Famille/foyer

Vos relations avec ceux que vous aimez seront chaleureuses. Vous vous sentirez bien dans votre peau, en particulier si vous appartenez au deuxième décan, et vous aurez envie de faire partager votre joie de vivre à vos proches.

Vie sociale

Soyez prudent et discret, surtout dans vos propos : il y aura des gens qui aimeraient bien percer à jour vos projets ou vos intentions au sujet d’une procédure ou d’une affaire en cours. Vous gagnerez à opposer un black-out complet à vos adversaires ou concurrents. Et soyez persuadé qu’ « on gagne toujours à taire ce qu’on n’est pas obligé de dire » (proverbe chinois).

Nombre chance

495

Clin d’oeil

Protégez votre espace vital : ne vous laissez pas envahir par vos amis et submerger par leurs bavardages ou leurs problèmes.

CANCER

Amour

Sur le plan amoureux, l’action de Mercure sera multiple. Elle tendra à favoriser, sinon des rencontres décisives, du moins des aventures chez les célibataires ou les gens sans attaches. Elle pourrait aussi faire de même chez certains natifs vivant en couple mais qui aspirent à plus de liberté et d’indépendance. Dans bien des jeunes foyers, il sera question d’activer une nouvelle naissance, car cet aspect renforcera l’amour des enfants et le désir de s’entourer de petites têtes blondes.

Argent

Vous serez diablement dépensier. Ce sera le principal sujet de dispute avec votre conjoint. Mais, comme vous le comblerez de cadeaux, il ne pourra pas trop vous en vouloir. De la modération, quand même !

Santé

Pour être en forme, vous serez en forme, et pour cause : c’est Mars, le concentré d’énergie du Ciel, qui va prendre les commandes de votre secteur santé. Sous pareille escorte, non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais vous pourrez même, par moments, vous sentir survolté. Pour évacuer ce surplus de nervosité, le sport est tout indiqué, à condition de respecter l’échauffement.

Travail

C’est aujourd’hui que vous aurez le plus de chance de mener à bien vos projets. Avec le soutien musclé de la planète Mars en bel aspect, vous serez efficace ; vous saurez comment vous mettre en valeur et obtenir des appuis utiles.

Citation

Tout liquide n’est pas de l’eau (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous avez négligé vos enfants, ce sera maintenant le moment de rectifier le tir et de vous montrer à la hauteur de ce qu’ils attendent de vous. Les responsabilités parentales sont bien lourdes, il est vrai, mais elles peuvent donner lieu à des joies ineffables et un sens à votre vie. Alors, ne vous dérobez pas.

Vie sociale

Sans le vouloir vraiment vous risquez de faire souffrir quelqu’un dans votre entourage. Montrez-vous plus souple dans vos rapports, on ne pourra que vous en aimer davantage.

Nombre chance

884

Clin d’oeil

Ne vous montrez pas trop généreux envers des personnes que vous connaissez peu.

LION

Amour

Les astres Pluton et Neptune augurent d’une vie de couple plutôt remuante. Mais dans quel sens ? Si votre histoire tient la route, vous aurez sans doute envie de prendre un second souffle, avec des projets nouveaux. Mais si, hélas, votre union donne des signes de faiblesse, les tensions entre vous pourraient alors s’accentuer ! Célibataire, l’amour avec un grand A, vous donneriez beaucoup pour le trouver. Et pourtant, cette fois encore, il a peu de chances d’être au rendez-vous. Si vous en profitiez pour faire un bilan de vos relations affectives passées ?

Argent

Votre situation financière se présentera sous un meilleur jour que vous ne le pensiez. Soyez à l’affût des bonnes affaires et des placements intéressants. Il s’en présentera beaucoup cette fois.

Santé

Mercure en aspect harmonique vous engagera à améliorer votre santé tant physique que mentale en mettant de côté ce qui vous embarrasse, vous freine ou vous limite. Il vous encouragera à faire le vide dans votre esprit, vos tiroirs, et les relations qui ne vous conviennent plus. Ne résistez pas aux bonnes influences de l’astre.

Travail

Perspectives professionnelles vraiment excellentes. Les résultats ne se feront plus attendre. Vous travaillerez sans que cela vous coûte trop d’efforts. Bonnes idées dans le secteur financier. D’autre part, vive la créativité ! Si vous avez des dons que vous n’avez pas encore exploités, ce sera le moment de les utiliser. Certains d’entre vous auront la possibilité de changer d’orientation professionnelle.

Citation

A la chandelle, la chèvre semble demoiselle (Gabriel Meurier).

Famille/foyer

Il ne faut pas exclure quelques frictions avec vos parents ou beaux-parents, qui auront tendance à vouloir mettre le nez dans vos affaires. Rien ne pourra vous paraître plus désagréable. Pourtant, n’exprimez pas trop brutalement votre mécontentement, sinon il pourrait y avoir des tensions indésirables.

Vie sociale

Journée protégée, qui procurera à votre personnalité un relief nouveau. Profitez-en pour réaliser une ambition, par exemple vous adresser à un personnage influent dont le soutien peut vous être vital.

Nombre chance

789

Clin d’oeil

Efforcez-vous de bien distinguer l’essentiel de l’accessoire.

VIERGE

Amour

La Lune en cette configuration veillera à intensifier votre vie conjugale. Mais une certaine susceptibilité de votre part pourra parfois jeter un froid. De plus, la jalousie pourra faire son apparition, souvent d’ailleurs sans motif valable. Célibataire, les configurations astrales en cours peuvent se révéler un peu dangereuses. Vous serez d’humeur à parer celui ou celle qui vous fait vibrer de toutes sortes de qualités imaginaires ! Le risque de déception sera donc grand.

Argent

Uranus traversera votre Ciel et formera un bon aspect. Résultat : vous réagirez au quart de tour ; vous exploiterez habilement les bonnes occasions et vous ferez d’excellentes affaires.

Santé

Grâce à l’influence de Vénus, vous bénéficierez d’une journée on ne peut plus favorable à la santé. Vos petits maux, votre fatigue ou votre stress, qui ont dernièrement quelque peu ralenti votre rythme et perturbé votre tonus, ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Cependant, ne relâchez pas votre vigilance. Envisagez de faire une cure, de vous soigner avec des produits sains et naturels, de rester au calme. Utilisez la méthode douce, ce sera la plus appropriée.

Travail

Professionnellement, un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras ». Même si vous n’êtes pas très satisfait de l’état actuel des choses, ou si vous souffrez d’une ambiance agitée, instable, insatisfaisante, ne quittez pas votre job sur un coup de tête ou sans vous être assuré au préalable de la fiabilité d’un autre. D’ailleurs, les astres ne semblent pas très chauds pour un changement en ce moment.

Citation

La plus belle fille, c’est la sienne ; la plus belle récolte, c’est celle du voisin (proverbe coréen).

Famille/foyer

Les déplacements ou les mondanités ne vous diront pas grand-chose cette fois. Vous serez assez casanier, et vous aurez besoin d’avoir toute votre famille autour de vous. Vous vous attacherez à faire régner une ambiance gaie et harmonieuse dans votre foyer.

Vie sociale

Cette ambiance astrale réveillera peut-être chez vous un certain désir de briller ou d’inspirer des émotions à des êtres eux-mêmes séduisants. Mais méfiez-vous : à ce jeu-là, vous ne serez pas gagnant à tous les coups !

Nombre chance

803

Clin d’oeil

Ne jouez pas les redresseurs de tort, ou vous le regretteriez.

BALANCE

Amour

Célibataire, que d’occasions de rencontres et d’aventures sentimentales cette fois ! Vous ne saurez plus où donner de la tête et serez confronté à l’embarras du choix. Tous les prétextes seront bons pour devenir les Don Juan ou les Messaline ! Concernant votre vie de couple, la détente sera à l’ordre du jour. Après avoir connu bien des soucis, vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’amélioreront sensiblement. Vous parviendrez à nouveau à dialoguer avec lui, au lieu de vous enfermer dans le silence à la moindre contrariété.

Argent

Excellentes perspectives matérielles sous la protection de Mercure. Une transaction financière importante pourra être menée à bien. Vous ferez aussi de bons placements ou investissements.

Santé

Avec Mars influençant votre signe, vous serez d’humeur moins changeante que dernièrement. Votre moral s’alignera sur votre forme, et vous avancerez à un rythme aussi soutenu que régulier. Si vous pensiez depuis longtemps à vous inscrire dans un club de sport, ce sera le moment.

Travail

Vous mettrez tout en oeuvre pour accroître votre prestige professionnel. Vous comprendrez qu’il ne faut pas négliger de vous faire une bonne publicité. Continuez de travailler en équipe : succès assuré pour tous !

Citation

C’est du vide que dépend l’usage (Lao-Tseu).

Famille/foyer

Votre principal souci en ce moment sera d’améliorer votre confort domestique et votre bien-être. Pour y parvenir, commencez par vous attaquer à certains problèmes qui empoisonnent régulièrement votre vie familiale du fait des conflits qu’ils provoquent entre vos proches.

Vie sociale

Toujours présents à l’appel, toujours prêts à régaler vos copains de vos bons petits plats, Uranus et le Soleil vous décernent une fois de plus la palme d’or de l’amitié. Vos copains ne perdront pas une occasion de vous dire à quel point ils vous apprécient et vous aiment.

Nombre chance

942

Clin d’oeil

Ne négligez pas vos nouvelles relations ; elles vous seraient utiles.

SCORPION

Amour

La planète Vénus vous insufflera l’art de soigner votre image et d’affûter vos armes de séduction. Quelles que soient les circonstances, vous parviendrez à vous montrer sous votre meilleur jour. Un regain de passion donnera un air de jeunesse à votre couple. Avec cet aspect de Jupiter, tous les espoirs seront permis aux célibataires du signe. Il leur donnera de belles occasions de rencontres et la facilité de contact.

Argent

Attention à Neptune en cet aspect ! Soyez attentif : des erreurs dans vos comptes sont possibles. Essayez également de prévoir soigneusement vos dépenses à l’avance au lieu de traîner dans les magasins sans trop savoir ce que vous voulez. Vous aurez en effet tendance à faire de mauvais choix.

Santé

Vous avez tendance aujourd’hui à consommer beaucoup trop de viande, rouge surtout, ce qui risque, à la longue, de vous intoxiquer, les produits carnés contenant, en quantité importante, des graisses qui s’avèrent néfastes sur plusieurs plans. Pourquoi ne pas chercher à remplacer une partie de votre consommation de viande par des aliments à base de soja, comme le font très judicieusement les Chinois ?

Travail

Vos activités professionnelles seront probablement contrariées par une suite d’événements plus déroutants que réellement désagréables. Oubliez le premier réflexe d’irritation et prévoyez donc des mesures pour pallier les effets néfastes de tout cela.

Citation

L’homme est le miroir de l’homme (proverbe turc).

Famille/foyer

Vous apprécierez plus que de coutume le confort de votre foyer. Aussi faites l’effort de laisser vos soucis sur le paillasson et n’ennuyez pas votre conjoint avec vos difficultés professionnelles.

Vie sociale

Vous faire de nouveaux copains, c’est un exercice dans lequel vous excellez. Mais une fois n’est pas coutume, votre préférence ira maintenant à vos amis de longue date. Ceux qui répondent toujours à vos appels, même si vous ne les voyez pas souvent.

Nombre chance

347

Clin d’oeil

Tachez de maintenir une atmosphère de cordialité autour de vous.

SAGITTAIRE

Amour

La routine et les habitudes étant les pires ennemis de la vie d’un couple, vous devrez faire preuve de plus d’imagination. Faute de quoi, votre vie conjugale connaîtra des moments plutôt délicats. Célibataire, persistez dans votre désir très honorable de faire peau neuve en matière amoureuse. Vous profiterez grandement au cours de cette journée de l’harmonie intérieure insufflée par Vénus. Épanoui, libéré, vous irradierez une joie très attirante et serez prêt à profiter des occasions suscitées par la même planète.

Argent

En raison de cette position de Saturne, vous devrez faire très attention à votre équilibre financier. Evitez de contracter un emprunt, et tâchez de remettre à plus tard d’éventuelles modifications de vos placements. Le Ciel sera très bientôt plus favorable pour votre budget.

Santé

Avec Mars en cet aspect, aucun risque de manquer d’énergie : grande forme, bonne humeur, vous aurez le meilleur des soutiens pour vaquer à vos occupations sans accuser la moindre fatigue. Mon conseil : veillez simplement à ne pas faire d’excès alimentaires, ce qui ne sera pas facile, vu la configuration générale de votre thème en ce moment.

Travail

Dans votre métier, vous serez débordant de dynamisme et d’esprit d’initiative. Vous serez le moteur d’une équipe de travail, vous mettrez un couteau dans les reins des paresseux et des étourdis. Mais vous aurez du mal à vous laisser commander, ce qui peut vous réserver quelques difficultés si vous ne vous trouvez pas en haut de la hiérarchie. Tâchez de vous adapter à la situation avec souplesse et diplomatie.

Citation

De tous les maux, les plus douloureux sont ceux que l’on s’est infligés à soi-même (Sophocle).

Famille/foyer

Ah, les joies de la vie de famille ! Vous pourrez les apprécier en vrai connaisseur cette fois-ci car, grâce aux impulsions de Pluton, vos relations avec vos proches seront au beau fixe.

Vie sociale

Nombreux sont les natifs du signe qui auront l’occasion de se créer des amitiés nouvelles en cours de journée, que ce soit dans les clubs, les associations ou même dans les mouvements politiques. Beaucoup arriveront facilement à s’intégrer à des milieux nouveaux et à s’y faire remarquer. Des amitiés à l’étranger ou avec des étrangers semblent également très probables et profitables à plus d’un titre.

Nombre chance

679

Clin d’oeil

Prenez un peu de recul et réfléchissez bien avant d’entreprendre la moindre transformation dans votre existence.

CAPRICORNE

Amour

Votre sensibilité, exacerbée par une ambiance astrale à prédominance saturnienne, sera une source de malentendus avec votre conjoint ou partenaire. N’allez pas vous imaginer que personne ne vous comprend, que le monde entier vous en veut. Vous aurez en fait besoin qu’on vous sermonne, qu’on vous encourage. Que les célibataires se rassurent : ils ne resteront pas seuls longtemps ; la présence de Vénus pourrait leur offrir un coup de coeur dans leur sphère professionnelle.

Argent

Attention aux incitations de la planète Mercure ! Vous serez tenté de chercher à mettre du beurre dans les épinards en faisant des travaux au noir ou en vous engageant dans des affaires en marge de la légalité. Ne prenez pas de tels risques.

Santé

Vénus en aspect harmonique vous conseillera de chercher à renforcer votre tonus musculaire et à bien répartir votre énergie. Entre une sédentarité qui ne vous vaudrait rien et une agitation excessive qui vous épuiserait, il va falloir trouver le bon créneau. Les gymnastiques à base d’étirements sont particulièrement indiquées.

Travail

Aucune contrariété ne viendra enrayer la bonne marche de vos affaires. Vous aurez en effet toute liberté pour agir à votre goût et vous appliquerez des idées qui vous tiennent à coeur.

Citation

Ton pied te conduira où tu veux aller (le Talmud).

Famille/foyer

Journée très faste pour ceux qui veulent agrandir leur famille, et aussi pour les natalistes. Le moment paraît bien choisi pour faire appel aux cigognes. Mais si vous n’avez pas l’intention de commander un bébé, prenez les mesures contraceptives nécessaires.

Vie sociale

Tâchez d’utiliser votre imagination à des fins positives et non pour rêver à l’aventure et à l’évasion. Vous éviterez ainsi bien des problèmes. Vous aurez du mal à vous plier aux contraintes durant cette journée ; il faudra donc vous forcer un peu.

Nombre chance

484

Clin d’oeil

Rappelez-vous qu’on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre.

VERSEAU

Amour

En principe, sous la protection de Vénus en splendide aspect, vos amours devraient passer par une phase très positive, que vous soyez solitaire ou non. Mais attention, comme Neptune sera contraire, certains natifs pourront se remettre en question. Ce sera le cas si vous avez l’impression que votre couple ne vous apporte plus les satisfactions que vous en attendez. Ou si, célibataire, vous prenez conscience de votre difficulté à vous engager. Ne vous inquiétez pas, cette période de recul et de réflexion s’avérera profitable en fin de compte.

Argent

Vous aurez de grandes chances de faire des bénéfices ce jour grâce aux influx planétaires qui vous seront fort propices. Vous devrez votre succès à votre énergie redoutable et à votre bonne fortune. Vous ferez aussi des étincelles. Vous envisagerez peut-être même un voyage à l’autre bout de la terre pour aller chercher l’argent là où il se trouve. Tout cela sera très excitant !

Santé

Les turbulences de Neptune empêcheront votre énergie vitale d’être au top. Alors, n’ayez pas mauvaise conscience de vous chouchouter plus que d’habitude. Dormez, faites une cure de vitamines, offrez-vous un massage à base d’huiles essentielles énergisantes. Et si ça ne suffit pas, riez de bon coeur avec vos proches : ce sera le meilleur des remontants !

Travail

Les influences astrales seront bénéfiques à la profession. Mercure, notamment, sera positif pour assurer un complément de formation, permettant à terme de réaliser des ambitions nouvelles et d’assurer un avancement important. Il sera tout bénéfice pour ceux qui se donneront la peine d’écouter les personnes âgées ou d’expérience qui pourront les conseiller utilement.

Citation

Ne brise pas une porte en fer pour t’emparer d’un gâteau de son (proverbe chinois).

Famille/foyer

Jupiter en cet aspect vous réservera de jolis moments de tendresse et de complicité avec vos enfants. Voilà qui devrait vous mettre du baume au coeur.

Vie sociale

Vous bénéficierez d’un excellent sens diplomatique et des relations aisées avec autrui, ce qui vous permettra d’avancer à grands pas dans vos échanges et vos contacts. Vous pourrez vous attendre à une journée très fertile en rebondissements positifs et propositions avantageuses inattendues.

Nombre chance

699

Clin d’oeil

Ne vous engagez dans aucune entreprise qui soit au-dessus de vos moyens.

POISSONS

Amour

Vous aspirerez à l’harmonie totale dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Mais c’est un objectif vers lequel vous pouvez diriger vos efforts et non pas celui qu’il faut absolument atteindre. Ayez la sagesse de reconnaître ce qui inaccessible et de ne vous occuper que de ce qui est réalisable. Célibataire, en amour, il vaudra mieux jouer aujourd’hui la carte de la prudence : les tromperies et les faux-semblants ne seront pas rares. Ce ne sera pas le moment de vous engager à long terme. Cependant, un charmant intermède pourrait agrémenter votre journée.

Argent

Mercure en aspect harmonique va se révéler utile à vos finances. Grâce à lui, vous ferez preuve d’une grande lucidité concernant vos possibilités financières, ce qui vous permettra d’organiser au mieux votre budget pour les mois à venir. Mercure étant une planète de dialogue, vous devriez aussi profiter de son passage pour reprendre ou entamer des négociations financières, que ce soit avec votre banquier, ou avec vos partenaires d’affaires.

Santé

Toujours en mouvement et en action, vous ne penserez guère à ménager vos forces. Mais il sera indispensable que vous vous reposiez de temps en temps, sinon vos nerfs pourraient craquer, et ce serait la catastrophe.

Travail

Grâce au concours généreux de Mercure, vous aurez la possibilité de promouvoir vos projets les plus ambitieux. Accrocheur, persuasif, vous n’hésiterez pas à sonner à toutes les portes.

Citation

Pour ce qui est du monde, son inconstance même est l’essence de son charme (Kenko)

Famille/foyer

Vous déciderez d’aborder directement vos problèmes familiaux, et de ne pas fuir devant vos responsabilités. Mais n’essayez pas de provoquer une explication avec vos proches aujourd’hui : il y aura trop d’électricité dans l’air !

Vie sociale

Avec Saturne en bel aspect, vous pourrez réaliser des projets très intéressants en compagnie de bons amis. Mais, s’il s’agit d’un voyage, examinez bien pour voir si vous avez les moyens de vos désirs.

Nombre chance

559

Clin d’oeil

Ne pensez-vous pas que saint Augustin avait raison lorsqu’il disait : La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure ?

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net