Le premier ministre Jack Guy Lafontant confirme l’augmentation prochaine des prix du carburants: les syndicats accueillent ………………..

Port-au-Prince, le 4 mai 2017 – (AHP) – Le premier ministre Jack Guy Lafontant a confirmé ce jeudi, que le gouvernement allait augmenter les prix des produits pétroliers sur le marché local.

La veille, le président Jovenel Moise avait déjà annoncé la nouvelle au moment de visiter le journal Le Nouvelliste qui fêtait son 119e anniversaire.Cette décision sera prise, selon le chef du gouvernement, de concert avec les acteurs que la question concerne à savoir, les distributeurs de produits pétroliers, les syndicats du transport en commune et même les consommateurs, a-t-il laissé entendre.Le Premier ministre a aussi rappelé que ce sont pas moins de 7 milliards de gourdes qu’Haiti perd chaque année en subventionnant les produits pétroliers. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, a dit Jack Guy Lafontant.Il a dit reconnaitre qu’il s’agira d’une mesure impopulaire mais qui permettra aux autorités d’envoi, a-t-il dit, les moyens pour travailler à l’amélioration des conditions de vie de la population, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.L’annonce des deux chefs de l’exécutif a été très mal accueillie par des responsables de syndicats du transport en commun.C’est le cas notamment de Duclos Benissoit de l’action nationale des chauffeurs et de Jacques Anderson Desroches du syndicats des transporteurs terrestres haïtiens.Ces syndicalistes jugent inopportune une augmentation des prix de l’essence à la pompe, rappelant …………… ..lire la suite sur ahphaiti.org