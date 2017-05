Championnat Haïtien de Football Professionnel/Serie d’ouverture 2017 : 11e Journée. FICA gagne le derby et l’ASSE reprend son fauteuil

Vainqueur de l’AS Capoise (1-0) dans le derby capois, le FICA n’est plus qu’à trois places du podium avec un match en moins, mais c’est l’ASSE, vainqueur du Don Bosco 2-1 au parc Pinchinat qui continue de surprendre en reprenant son fauteuil de leader tout en restant invaincue. Les Mirebalaisiens, vainqueurs, 1-0 de l’AS PG grâce à Therson Philippe reste à la quatrième place.

11 petits buts marqués en 8 matchs disputés : la 11e journée n’a pas été très prolifique. Le parc Levelt de Saint-Marc et le parc Pinchinat de Jacmel ont été les théâtres de plus de buts avec 3 chacun et la victoire du Tempête 2-1 aux dépens du FC Ouanaminthe et de l’AS Sud-Est 2-1 aux dépens du Don Bosco. AS Sud-Est renoue avec la victoire En ouvrant le score face au Don Bosco, dimanche au parc Pinchinat de Jacmel, Stanley Gommier inscrit son 5e but de la saison et met fin à 219 minutes de stérilité offensive de l’AS Sud-Est dans la série d’ouverture du championnat haïtien de football professionnel. Depuis Albert Laffond à la 65e minute de la 8e journée, la ligne offensive de l’AS Sud-Est s’était tue (0-0 contre le RFG au parc Pinchinat lors de la 9e journée et 0-0 contre la Juventus des Cayes à domicile lors de la 10e journée).

Contre le Don Bosco, Stanley Gommier marque dès la 4e minute pour montrer la voie à ses coéquipiers et permettre aux promus de mener 1-0 à la pause. Jacquet fait le break à la 77e minute et, même si le Don Bosco parvient à réduire le score par Richardson Pierre en fin de partie, l’AS Sud-Est renoue avec la victoire et prend du même coup la tête du classement avec 21 points tout en restant invaincue après 11 journées.

Le FICA gagne son derby Un but de Stanley Bocius dès le premier quart d’heure de la partie a suffi au FICA pour s’imposer 1-0 aux dépens de l’AS Capoise et se hisser à la 6e place du classement du championnat avec un match en moins par rapport au leader. L’AS Capoise, qui se trouve en très mauvaise posture depuis le début de la saison, occupe l’avant-dernière place du classement où elle précède le Racing Club Haïtien. AS Mirebalais fait la résistance Therson Philippe a réussi son 3e but de la saison et cela a suffi à l’AS Mirebalais pour s’imposer 1-0 aux dépens du FC Petit-Goâve.

Ainsi, les hommes de Jean-Claude Josaphat conservent la 4e place du classement et restent encore en course pour une place en playoffs.

Résultats complets de la 11e journée

Samedi 29 avril 17

Real Hope vs Juventus 0-0

