Haïti – Diaspora: Le Black Caucus appuie la prolongation du TPS

Source HL/ HaïtiLibre

La Congressiste Yvette D. Clarke (NY-09) a publié une déclaration sur sa demande au « Congressional Black Caucus » (CBC) pour que le secrétaire John Kelly du « Department of Homeland Security » (DHS) prolonge le statut temporaire protégé (Temporary Protected Status – TPS) pour les ressortissants haïtiens qui étaient aux États-Unis avant le 4 novembre 2016. Le TPS a été prolongé trois fois de 18 mois chacun depuis le séisme de 2010.

« Le tremblement de terre en 2010 a perturbé la fonction de la société civile en Haïti, tuant plus de 300,000 personnes, déplacé des familles de leurs foyers, fermant les écoles et les agences de services sociaux, créant de l’instabilité dans le gouvernement et minant l’économie. Les haïtiens ont démontré une résolution extraordinaire dans leurs efforts de reconstruction, en dépit de difficultés graves comme l’ouragan Matthew en 2016 et les épidémies de choléra. Leurs efforts ont été soutenus par des ressortissants haïtiens d’ici qui ont fourni non seulement les besoins fondamentaux, mais ont également soutenu l’éducation, la restauration agricole, le développement des affaires et la reconstruction. Je demande au Secrétaire Kelly de suivre la tradition fière, établie par ses prédécesseurs de continuer à permettre ……………..lire la suite sur haitilibre.com