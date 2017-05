Les titres de l’actualité du mercredi 3 mai 2017 sur Radio Vision 2000

Célébration, ce Mercredi, de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Des responsables d’associations de journalistes et de patrons de presse disent noter, ces dernières années, certaines avancées dans le cadre de la liberté d’expression.

Cependant Jacques Desrosiers, secrétaire général de l’association des journalistes haïtiens et Guyler c. Delva de SOS Journalistes se plaignent des difficultés liées au libre accès à l’information qui, selon eux, constituent un handicap majeur au bon fonctionnement de la presse.

Le président Jovenel Moise a procédé, ce mercredi, au palais national, à l’installation du conseil national de coordination des médias d’Etat et de service public. Cette structure a pour mission d’œuvrer au renforcement et à la modernisation des medias d’Etat, selon Jovenel Moise.

Le Conseil qui a un mandat de 3 ans est constitué de 3 membres : Jean Willem Roméus, coordonnateur, Serge Philippe Pierre et Marie-Marthe Martine Denis Chandler, membres.

Les organisations ayant initié, le 19 Mars dernier, l’opération de réveil pour sauver la jeunesse haïtienne se félicitent du bon déroulement de la caravane visant à sensibiliser la société sur la nécessité d’exiger que les autorités freinent la débauche juvénile et protègent les valeurs et la culture. Vilès Alizar du RNDDH, affirme que la pétition en circulation a déjà recueilli de nombreuses signatures et invite davantage de citoyens à la signer avant le 15 Mai prochain.

Les organisations concernées travaillent actuellement, a-t-il dit, à l’élaboration d’un projet de loi portant sur la protection des mineurs et des jeunes. Le texte sera soumis au parlement avant la fin du mois de mai en cours. Une marche sera organisée pour l’occasion, a annoncé Vilès Alizar.

Parmi les organisations de la société civile à l’origine de cette initiative figurent le RNDDH, la SOFA, le CONHANE, la CE-JILAP, la POHDH et le MOUFHED.

La commission nationale Justice et paix tire la sonnette d’alarme face à la multiplication des cas de décès de détenus au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. 27 cadavres se trouvent actuellement dans une morgue privée de la capitale, se plaint le père Jean Hansen de la CE-JILPA. Il fustige l’attitude de l’actuel commissaire du gouvernement de la capitale qui refuse, dit-il, d’organiser leurs funérailles.