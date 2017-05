Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous serez tellement heureux de la tournure idyllique que prend votre vie sentimentale que vous n’arrêterez pas de sourire à vous-même. Il semble même que le mariage conventionnel et bourgeois ne vous fasse plus peur. L’avenir vous paraîtra plein de promesses. Mais il faut espérer que ça dure !

Argent

L’influence de plusieurs astres bienveillants vous sera acquise. Pensez alors, cette fois, à faire des placements. Faites-vous conseiller. Vous pourriez trouver une nouvelle source de revenus. Cela est même susceptible de bouleverser radicalement mais heureusement votre situation matérielle présente.

Santé

Une bonne prise de conscience ne suffira pas à vous décider d’arrêter de fumer. Vous parviendrez peut-être à diminuer pendant quelque temps votre ration quotidienne de cigarettes. Mais au moindre stress, la mauvaise habitude reviendra au galop. Comptez sur l’appui de Jupiter pour mettre en oeuvre une panoplie complète de mesures anti-tabac.

Travail

Les influx dominant vos activités professionnelles resteront très positifs, même si des problèmes se posent momentanément. Joignez l’énergie à la confiance, et vous découvrirez des solutions durables.

Citation

Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

En famille, quelques tensions pourront se produire, qui seront heureusement vite dépassées et oubliées. Pour certains, les présents impacts célestes auront une influence sur leur domicile : un déménagement ou des travaux sont possibles.

Vie sociale

La vie routinière n’a-t-elle pas commencé à vous lasser un peu ? Eh bien, de nouvelles rencontres vous donneront aujourd’hui la possibilité de transformer votre cadre de vie habituelle. Plusieurs opportunités s’offriront à vous. Mais il faudra y mettre du vôtre et ne pas refuser systématiquement tout ce qui sort de l’ordinaire. Ce dépoussiérage, plus psychologique que physique, vous sera avantageux à plus d’un titre.

Nombre chance

298

Clin d’oeil

Suivez votre inspiration, pour être sûr d’atteindre vos objectifs.

TAUREAU

Amour

Une vie à deux morne et pépère ? Très peu pour vous ! Stimulé par Jupiter, vous allez remuer votre cher et tendre. Côté câlins, il faudra qu’il assure. Sans quoi, vous irez chercher votre plaisir ailleurs ! Célibataire, la planète Mars va sans aucun doute doper votre libido. Et dans ce domaine, vous serez d’humeur cette fois à faire des prouesses. Parfait : ce sera une activité physique qui, comme les autres, brûlera efficacement cette énergie exceptionnelle qui vous habite.

Argent

Saturne vous rendra perspicace et astucieux. Vous pourrez vous attaquer à des problèmes matériels délicats. Si vous avez un litige avec votre propriétaire, ou si vous ne parvenez pas à obtenir le remboursement de sommes qui vous sont dues, vous saurez vous y prendre et trouver une solution bonne à souhait.

Santé

Avec la présente configuration astrale à primauté martienne, vous allez bénéficier d’un bien meilleur tonus et de bonnes défenses immunitaires. Même les natifs qui souffrent d’une affection de longue durée vont voir leur état s’améliorer. Si vous êtes en bonne forme, ce sera le moment de vous remettre à la pratique régulière d’un sport.

Travail

Vous verrez loin et aurez des projets audacieux. N’hésitez pas à les présenter : vos idées auraient toutes les chances d’être acceptées. Vous saurez persuader votre entourage professionnel.

Citation

Il convient d’être indulgent en regard des circonstances (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos proches parents se montreront bien envahissants. Il y en aura toujours un pour vous demander un service. Efficace, vous réglerez tous les problèmes, mais la moutarde finira par vous monter au nez !

Vie sociale

La journée sera défavorable pour engager un procès. Mieux vaudra prendre un arrangement à l’amiable. Evitez les discussions ; écrivez des lettres : si les paroles s’envolent, les écrits restent.

Nombre chance

281

Clin d’oeil

Agissez malgré vos craintes, et celles-ci disparaîtront.

GEMEAUX

Amour

Vénus et Mars, les planètes de l’amour, vous souffleront de troublants élans affectifs et sensuels. Essayez de partager cet enthousiasme avec votre conjoint ou partenaire. Celui-ci sera prêt à vous écouter et à vous accompagner sur les chemins de la tendresse et du désir. Célibataire, il y aura du nouveau dans votre vie ! Vous bénéficierez de l’influence conjuguée de Vénus et de Jupiter. Ainsi, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre décisive, qui pourrait bien se terminer par un mariage.

Argent

Ne comptez pas trop sur les banques. Elles pourraient bloquer un projet qui demande un trop gros prêt. Il vaudrait mieux attendre pour ce genre de transaction d’avoir plus d’atouts et de garanties. Le climat astral ne vous sera d’ailleurs pas très favorable.

Santé

La petite baisse de tonus ressentie ces derniers temps est due principalement à votre grande nervosité. Essayez autant que possible de ne pas gaspiller votre énergie et de réguler votre activité. Poursuivez la pratique de méthodes de relaxation telles que le yoga et la sophrologie : c’est ce qui correspond le mieux à votre nature.

Travail

Vous avez souvent l’impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Ne vous affligez plus : vous aurez aujourd’hui la possibilité de faire valoir vos talents et vos capacités. Malheureusement, cela pourrait bien porter ombrage à certains de vos collaborateurs ou collègues, qui en concevront probablement de la jalousie. Soyez très discret et diplomate, car « tout vainqueur insolent à sa perte travaille » (La Fontaine).

Citation

Vivre sans dévouement est impudent (R.W. Emerson).

Famille/foyer

En début de journée, vous ne verrez que les désavantages de la vie de famille. Non conformiste de nature, vous détesterez les obligations, qui vous semblent être un sérieux obstacle à votre épanouissement personnel. Mais ce soir, vous vivrez une douce lune de miel avec vos enfants et, brusquement, vous vous surprendrez à plaindre les célibataires !

Vie sociale

Soyez plus souple et conciliant. Le moment sera mal choisi pour imposer à tout prix vos idées. Il y a de vieilles rancunes qu’il serait imprudent de réveiller. Sachez que savoir se taire est une force.

Nombre chance

812

Clin d’oeil

N’allez pas chercher ailleurs le bonheur qui est à votre portée.

CANCER

Amour

Il vous faudra prendre des mesures concrètes et énergiques pour vaincre votre timidité, pour être sûr de vous, si vous ne voulez pas avoir des regrets tout le reste de votre vie. En effet, une chance de rencontre amoureuse phénoménale s’offrira à vous ce jour et, si vous ne savez pas la saisir, elle vous sera perdue à jamais ! Avec Vénus, la déesse de l’amour, vous allez être privilégié sur le plan conjugal. Vos relations avec votre conjoint seront marquées par une solide complicité.

Argent

Pour la majorité d’entre vous, cette journée sera marquée par une bonne solidité financière et aussi par une certain chance. Ce sera le moment de demander une prime quelconque ou de tenter votre chance au jeu.

Santé

Chez vous, quand le moral va, tout va. Cette fois justement, sous l’oeil bienveillant d’Uranus, vous serez en très bonne forme sur ce plan, et le reste suivra ! De plus, vous aurez un tonus d’enfer et vous ne ressentirez pratiquement plus ces légères sensations de fatigue dont vous êtes plutôt coutumier.

Travail

Poursuivez avec opiniâtreté les buts que vous vous êtes fixés. Les astres vous étant plutôt indifférents, vous ne pourrez remporter la victoire qu’à la force du poignet. Ayez confiance en vous.

Citation

On est emporté à croire non par la preuve, mais par l’agrément (Pascal).

Famille/foyer

Influences astrales positives : la vie de famille sera animée et, dans l’ensemble, protégée. Mais il faudra tout de même vous méfier de la nervosité ambiante. Ne vous laissez pas gagner par la colère et n’entamez pas de discussions qui risqueraient de mal tourner.

Vie sociale

Vous ne croyez pas trop en la capacité des hommes à surmonter leur égoïsme, étant vous-même continuellement obsédé par vos propres besoins et vos intérêts personnels. Pourtant, ce que vous verrez aujourd’hui de la part d’un de vos amis vous fera peut-être changer d’avis. Vous constaterez que, malgré tout, l’homme n’est pas systématiquement un loup pour l’homme, comme le prétend l’écrivain latin Plaute.

Nombre chance

610

Clin d’oeil

Une plus grande souplesse, qui sera votre meilleure arme si vous devez affronter une situation nouvelle et difficile.

LION

Amour

Vous aurez le coeur au bord des lèvres. D’une émotivité exacerbée, vous comprendrez mal pourquoi vous avez été jusqu’ici si réticent envers votre conjoint ou partenaire. Continuez à être explicite dans la manifestation de vos sentiments, car « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare). Célibataire, il ne sera pas impossible qu’une vieille amitié évolue vers un mode de relations plus tendres. Mais, encore une fois, ne commettez pas l’erreur de mélanger amour et argent, car vous risqueriez de perdre et l’un et l’autre.

Argent

Attention à votre compte en banque ! Vous serez d’humeur légère, porté à dépenser sans compter pour votre plaisir ou pour faire des envieux. Mais votre banquier, lui, n’oubliera pas, et il ne vous fera pas de cadeau !

Santé

Les secteurs santé de votre thème seront en principe sans histoire. Vous serez à l’abri des risques de santé importants. Mars, le maître de l’énergie, vous vaudra une excellente forme physique. Vous pourrez aussi compter sur Pluton pour décupler votre résistance.

Travail

Ne gaspillez pas votre temps à vous lamenter sur vos récents insuccès professionnels. Vous auriez mieux à faire ! Désormais, après tout échec, cherchez le grain de sable qui a grippé la machine. C’est en vous penchant sur des facteurs que vous aviez négligés à tort ou à raison que vous pourrez vous frayer un chemin vers le succès. C’est dans cette optique que Lao-Tseu disait : « L’échec est le fondement de la réussite ».

Citation

L’arc pendu au mur se reflète dans la coupe de vin : l’angoissé croit voir un serpent (proverbe chinois).

Famille/foyer

Climat facile en famille, du moins en ce qui concerne vos enfants et vos parents. Ils seront en bonne forme, et vos relations avec eux ne poseront aucun problème.

Vie sociale

Sous l’influence de Pluton, vous vous apercevrez tout à coup que vous placiez votre confiance en des personnes qui ne le méritaient pas. Vous prendrez les mesures nécessaires pour vous protéger.

Nombre chance

496

Clin d’oeil

Ne redoutez pas les difficultés avant d’avoir essayé de les affronter.

VIERGE

Amour

Célibataire, sous l’impulsion de Vénus en superbe aspect, vous éprouverez un désir impérieux de fonder un foyer, de rechercher le mariage ou du moins l’union stable, et perdrez le goût des passades ou des amours sans lendemain. Mais il faudra éviter une attitude passive. Si vous vivez en couple, l’impact de Mercure se fera à peine sentir, se contentant d’aider certains d’entre vous à se lancer dans un projet ou une nouvelle activité en commun avec leur conjoint.

Argent

Appuyez-vous sur une bonne administration de vos biens et une saine gestion de votre budget pour améliorer vos revenus. L’argent ne fait pas le bonheur, certes, mais, dans nos sociétés actuelles de consommation, il ne peut y avoir de bonheur sans argent.

Santé

Vu cette position d’Uranus, l’énergie pourra parfois vous faire défaut, surtout si vous devez assumer une vie professionnelle et une vie privée bien remplies. Adoptez des solutions simples : du repos, du sommeil et une alimentation largement protéinée. Méditez le plus souvent possible, au contact de la nature : c’est ce qui vous ressourcera le mieux.

Travail

Les bonnes influences astrales vous permettront, dans le cadre de votre travail, de trouver des solutions rapides et efficaces pour vous sortir des difficultés et pour éviter les complications. Soyez toutefois prudent lorsque vous accorderez votre confiance afin d’éviter les retournements de situation de dernière minute toujours possibles.

Citation

Les actes sont des fruits, les paroles ne sont que des feuilles (proverbe anglais).

Famille/foyer

Côté foyer, vous n’aurez aucune raison de vraiment vous inquiéter. Dans l’ensemble, les planètes seront assez favorables, vous permettant de bénéficier d’une ambiance familiale paisible et harmonieuse.

Vie sociale

A cause de cet aspect de Pluton, vous pourrez vous montrer impitoyable. Votre esprit caustique fera mouche à tous les coups, et ceux que vous épinglerez en garderont un bien mauvais souvenir. Mais vous ne réagirez que si l’on vous attaque.

Nombre chance

544

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à fuir les réalités, à vous réfugier dans l’illusion.

BALANCE

Amour

Sous l’influence de Pluton, votre comportement accusera cette fois maintes tocades, et autant de coups de hache tranchante sur la routine conjugale. Votre partenaire n’entendra rien à ces subtilités ; il sera sans doute dérouté par vos nouvelles orientations. Il pourrait bien vous demander des comptes si vous commettiez des infidélités ! Célibataire, bonjour l’aventure ! La présente ambiance astrale vous rendra plus tendre et plus émotif que jamais. Vous rechercherez davantage les satisfactions des sens que du coeur. Et vous obtiendrez tout ce que vous voulez.

Argent

Une dépense imprévue se présentera, probablement à cause de la panne d’un appareil électroménager. Ou bien ce sera un événement, une situation dont vous ne pourrez sortir sans bourse délier. Tout cela ne devrait pas vous fournir de prétexte pour pester contre le destin. Sachez que « vivre, c’est rencontrer des problèmes et bien vivre, c’est trouver les meilleures solutions à ces problèmes » (Van Minh).

Santé

Un bon équilibre mental et physique vous sera nécessaire pour surmonter les petits désagréments de la vie. Mieux vaudra économiser vos forces et vous occuper de votre état de santé. Vous aurez besoin de reprendre du tonus par la détente et plus de sommeil naturel. C’est par la marche en plein air que vous récupérerez la paix de l’esprit et du corps. Prenez vos problèmes un par un, sans aller au-delà de vos forces.

Travail

Avec la présence de Saturne dans votre Ciel, vous aurez beaucoup de mal à vous satisfaire d’une situation professionnelle stagnante. Vous tenterez tout pour améliorer votre statut, et vous chercherez à exercer une activité intéressante, en rapport avec vos capacités. Votre dynamisme personnel et vos ambitions affirmées devraient vous aider à y arriver.

Citation

La louange de soi-même fait la bouche puante (proverbe latin).

Famille/foyer

Le climat familial sera très agréable. Et pour rompre le train-train, pourquoi ne pas trouver un bon prétexte pour amener tout votre petit monde dîner au restaurant ?

Vie sociale

Ne vous mettez pas dans la tête que personne ne vous aime, ou vous n’en sortirez pas ! Essayez de trouver l’aspect positif de toute situation, et profitez de cette journée pour acquérir une plus grande autonomie affective.

Nombre chance

891

Clin d’oeil

Rompre avec des habitudes et vous adapter à l’imprévu : voilà ce qui vous permettra d’évoluer et d’avancer.

SCORPION

Amour

L’amour sera votre préoccupation principale en cette journée. Vénus, la planète du coeur, en splendide aspect, va réveiller votre charme et vous donner envie de tomber amoureux. Si vous vivez seul, ce sera sans doute chose faite aujourd’hui. Si vous êtes marié, Vénus vous donnera envie de tendresse et de complicité avec votre partenaire.

Argent

Vous ne pouvez pas espérer de cet aspect de Saturne une amélioration spectaculaire et rapide de votre situation matérielle. Il serait donc inutile de croire au père Noël, par exemple en tentant votre chance aux jeux de hasard. En revanche, c’est un aspect bénéfique qui vous protégera contre les risques d’effondrement de votre patrimoine, par exemple, contre la destruction de votre maison par le feu ou par l’eau.

Santé

Ne vous prenez pas trop au sérieux. Apprenez à rire de bon coeur de tout et de rien : vous éviterez ainsi de prendre des anxiolytiques comme trente-trois pour cent des Français. Le rire est une activité saine et agréable, qui libère les émotions et les tensions et qui est facile à pratiquer en famille.

Travail

Vous pourrez mettre la dernière touche à vos projets les plus importants et élaborer une stratégie basée sur l’efficacité. C’est ensuite que vous aurez les meilleures chances de mener à bien vos entreprises. Grâce à la Lune bien aspectée, vous saurez fort habilement présenter votre meilleur profil et convaincre les plus sceptiques.

Citation

Le renard ne sent pas sa propre odeur (proverbe anglais).

Famille/foyer

Une vieille querelle reviendra sur le tapis et provoquera des heurts en famille. C’est seulement avec beaucoup de tact et d’humour de votre part que les choses pourront se calmer.

Vie sociale

En influençant votre secteur relations, Vénus pourrait favoriser des amitiés de proximité : voisins ou collègues de travail. Mais cette planète ne ferait rien pour vous prémunir contre de possibles dérapages. Si de telles amitiés dégénèrent, en effet, elles deviendront très pénibles car vous pourrez difficilement les éviter.

Nombre chance

279

Clin d’oeil

Savoir reconnaître ses erreurs n’est certes pas facile, mais indispensable pour évoluer. Mais qui ne ferait pas d’erreurs ?

SAGITTAIRE

Amour

Vénus répandra à profusion ses bienfaits. Voilà donc une journée très favorable à des projets d’union amoureuse, à un engagement durable et, pour les coeurs solitaires, à une rencontre déterminante. La Lune sera aussi de la partie, mais elle favorisera particulièrement les natifs du deuxième décan, leur donnant la possibilité d’assouvir les plus profondes aspirations de leur coeur.

Argent

L’argent rentrera dans votre escarcelle. Mais ne le dépensez pas aussitôt, surtout pour des questions de prestige. Si vous n’avez pas d’achats indispensables à faire, songez aux placements à long terme.

Santé

Cet aspect de Vénus aura une excellente influence sur les habitudes de vie. Il favorisera tous ceux qui chercheront à se discipliner, à réduire leur consommation abusive de nourriture, d’alcool, de tabac, de café ou de médicaments. Laissez-vous conduire par cette bienveillante planète.

Travail

Le développement de vos affaires ira à grands pas, car vous serez plein d’idées constructives et saurez prendre les contacts utiles à l’épanouissement de votre carrière. De nombreuses occasions se présenteront : soyez prêt à les saisir et à en tirer bon parti. Mais vous risquez de tout gâcher si vous vous laissez aller à de brusques mouvements d’humeur ou si vous dépassez les limites de vos forces.

Citation

Les misères de la vie enseignent l’art du silence (Sénèque).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Mars, vos proches seront sans doute en grande forme, et ils prendront leur vie à bras-le-corps avec un bel appétit. Vos relations avec eux seront franches et directes. Avec, peut-être, dans quelques cas, des disputes soudaines mais sans conséquences !

Vie sociale

Même si l’habit ne fait pas le moine, choisissez bien vos vêtements pour être avantagé dans vos rencontres et négociations. « Sois toujours bien habillé, même pour mendier » (proverbe indien).

Nombre chance

330

Clin d’oeil

Veillez à ce que votre bonté naturelle ne fasse pas de vous une vache laitière pour les autres.

CAPRICORNE

Amour

Ce superbe aspect de Vénus vous promet une belle entente sexuelle avec votre partenaire. Vous deux vibrerez à l’unisson, en connaissant les mêmes émois et les mêmes joies. Peut-être certains d’entre vous qui vivaient jusqu’ici en situation instable seront-ils tentés de consolider leur position ou d’officialiser leur union. Si l’on vit seul, on rencontre alors celui (ou celle) qui nous convient parfaitement. Et comme Uranus, la planète des surprises, sera lui aussi de la partie, la journée promet à nombre de célibataires une rencontre amoureuse capitale !

Argent

Vous aurez la possibilité d’effectuer de bons placements à long terme. Dans l’ensemble, vous gérerez votre situation financière avec sérieux et compétence. Vous serez à l’abri du besoin pour quelque temps.

Santé

Mars vous dopera de façon inhabituelle. Plein d’enthousiasme, vous voudrez tout caser dans votre emploi du temps : vos amours, votre travail, vos loisirs. Pensez quand même à vous reposer un peu, sinon votre organisme n’y résistera pas.

Travail

Un tournant pourrait être atteint dans votre carrière ou vos ambitions aujourd’hui. Dès le début de la journée, préparez votre terrain, prenez vos dispositions et faites-vous apprécier pour votre efficacité dans votre travail.

Citation

Le coeur de l’homme et le fond de la mer sont insondables (proverbe russe).

Famille/foyer

En famille, joies auprès de vos enfants et réconfort auprès de vos aînés. Un climat de complicité chaleureuse généralisée. Félicitations !

Vie sociale

Cette journée sera placée sous le signe de l’optimisme, de la bonne humeur, et promet des moments fort agréables ou même de vrai bonheur. Prenez vos activités sociales au sérieux. Votre amabilité et votre charme seront appréciés par toutes les personnes venant en contact avec vous. Cherchez à vous distraire un peu plus que d’habitude, vous en aurez besoin pour maintenir votre équilibre.

Nombre chance

533

Clin d’oeil

Faites le point de vos possibilités : il ne dépendra plus que de vous d’atteindre vos objectifs.

VERSEAU

Amour

Vénus va faire briller un grand soleil sur vos amours, surtout parce qu’elle bénéficiera de l’appui de Jupiter, l’astre de la chance. Il est donc fort possible que cette journée soit marquée par une rencontre très importante pour les natifs solitaires. Si vous vivez en couple, Vénus sera également favorable, mais il faudra veiller à ne pas faire subir à votre conjoint ou partenaire des sautes d’humeurs dues à l’action de Saturne : il n’y sera pour rien, ne le prenez pas pour tête de Turc !

Argent

Compte tenu de la présente configuration astrale, les temps seront davantage tournés vers les économies que vers des dépenses inconsidérées. Cela signifie que vous serez en train d’évoluer et que l’argent vous inspirera des motivations plus sérieuses.

Santé

Voici une excellente journée pour faire le point de tous les petits maux qui vous tracassent. Pourquoi ne pas envisager un check-up médical général ? La Sécurité sociale vous en offre un gratuitement tous les cinq ans. De toute façon, menez une vie bien réglée, car vous allez bientôt être agressé de tous les côtés. Faites une cure d’oligo-éléments. Buvez de la tisane de sauge et mettez du germe de blé dans vos yaourts ou vos salades. Débarrassez-vous de la tendance allergique par la sophrologie ou, mieux encore, par l’acupuncture.

Travail

Climat astral très ambigu. On vous fera sans doute des propositions de travail très intéressantes, conformes à vos ambitions. Mais vous ne pourrez pas tout accepter à cause des circonstances restrictives, et il vous faudra faire un choix difficile. Tout cela va bousculer votre rythme profond. Votre sens de l’humour, heureusement, vous sauvera d’une situation délicate.

Citation

Le vice s’enveloppe dans le manteau de la vertu (Gabriel Harvey).

Famille/foyer

Votre vie au foyer va vous donner toutes les satisfactions auxquelles vous êtes en droit de vous attendre. Mais il est indispensable de commencer dès maintenant à faire la lumière sur toutes les causes des petites dissensions habituelles.

Vie sociale

Une évasion, un petit déplacement se feront sous d’excellents auspices. Vous aurez la possibilité d’entrer dans un nouveau cercle grâce au charme de votre personnalité et d’y fréquenter des gens amusants, un peu superficiels peut-être, mais qui vous feront passer des moments très agréables.

Nombre chance

809

Clin d’oeil

Ne soyez pas autoritaire et despotique vis-à-vis de vos collaborateurs.

POISSONS

Amour

Le bonheur, si je veux ! Telle sera votre devise cette fois. Et vous aurez, en effet, tous les atouts en main pour être pleinement heureux en amour. Détendu, bien dans votre peau, vous préférerez établir des relations chaleureuses et positives avec votre conjoint ou partenaire, plutôt que de jouer à la « tendre guerre » avec lui. Le climat conjugal s’en ressentira très favorablement. Célibataire, vous vivrez des moments agréables, mais ce n’est pas maintenant que vous aurez de grandes chances de faire une rencontre qui transformera votre vie de fond en comble.

Argent

Tâchez de faire un effort pour mieux équilibrer votre budget. Si vous ne vous imposez pas certaines restrictions, vous aurez bientôt des ennuis et en tout cas plus tôt que vous ne le pensez.

Santé

Vous bénéficierez d’un tonus et d’une vitalité insufflés par Jupiter, qui vous aideront à surmonter vos sporadiques tendances à la déprime. Organisez-vous un emploi du temps bien rempli, en panachant judicieusement les tâches domestiques ou professionnelles et les loisirs que vous aimez. Ne restez pas oisif, car c’est l’activité qui vous sauvera : « On a plus de mal à ne rien faire qu’à travailler » (Ennius).

Travail

Un courant heureux venant de Saturne vous conférera une grande perspicacité. Profitez-en pour examiner efficacement les enjeux réels de vos divers projets, ce qui vous aidera à concrétiser plus facilement et plus sûrement vos aspirations profondes.

Citation

Qui avoue sa faute, Dieu la lui pardonne (proverbe arabe).

Famille/foyer

Un différend vous opposera à un de vos voisins. Utilisez l’intelligence et la diplomatie plutôt que la violence pour résoudre le problème. « Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille » (Lao-Tseu).

Vie sociale

Si vous voulez éviter d’inextricables problèmes aujourd’hui, ne vous mêlez pas de la vie d’une personne plus jeune que vous et qui n’a pas fini de rencontrer des difficultés sentimentales.

Nombre chance

537

Clin d’oeil

Organisez votre travail de façon rationnelle et conformez-vous-y.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net