Intempéries: L’aéroport international Toussaint Louverture sous les eaux

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

Le principal aéroport international de la République d’Haïti a été inondé, mardi, à la suite des pluies diluviennes qui s’abattent sur la capitale haïtienne depuis plusieurs jours.

La salle d’arrivée, la salle des bagages, les carrousels et les boutiques de l’aéroport international Toussaint Louverture sont sous les eaux. « On a dû garder les passagers à bord des avions pendant plus d’une heure », a confié au Nouvelliste un employé de l’aéroport joint par téléphone.

Un des vols commerciaux de l’American Airlines a dû éviter l’aéroport de Port-au-Prince pour aller atterrir en République dominicaine, a-t-il dit au journal, information confirmée par un responsable de l’American. Les pistes d’atterrissage de l’aéroport sont toujours opérationnelles, mais les passagers avaient jusqu’à mardi après-midi du mal à embarquer et à débarquer.

Selon Nadia Lochard, coordonnatrice de la Protection civile pour le département de l’Ouest, ce sont les eaux de la zone de Clercine, inondée depuis dimanche, qui ont dérivé et envahi l’aéroport. Les sapeurs-pompiers, a-t-elle ajouté, devaient intervenir rapidement pour faire évacuer l’eau.

La coordonnatrice générale de la Protection civile, Alta Jean-Baptiste, a souligné au Nouvelliste que cette situation n’arrive que rarement à l’aéroport de Port-au-Prince. Elle a fait savoir que la Protection civile a déjà fait des recommandations aux TPTC pour voir ce qui provoque cette coulée d’eau vers l’aéroport.

Dans un communiqué, le directeur général de l’Autorité aéroportuaire nationale (AAN), Irving Méhu, s’est excusé auprès des usagers de l’aéroport « de la situation de perturbation occasionnée par les averses de mardi ayant provoqué l’inondation des zones d’arrivée et de départ. »

M. Méhu a rassuré les voyageurs et les usagers qu'il a diligemment pris les dispositions pour résoudre le problème.