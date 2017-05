Haïti-Éducation : Pour des outils interactifs multimédia au service de la pédagogie

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo : Miloody Vincent | hpnhaiti.com

Accompagné du président du Comité finances, éthique, gouvernance et risques du PME, M. Nesmy Manigat et de la présidente de Discovery Education International, Mme Kelli Campbell, le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Pierre Josué Agénor Cadet a procédé, le mardi 2 mai, à l’hôtel Royal Oasis (Pétion-Ville), au lancement d’un « Atelier de travail autour des outils interactifs multimédia au service de la pédagogie ». Il s’agit d’une démarche vers le numérique pour le futur de l’éducation.

Cette activité qui est le fruit d’une collaboration entre le MENFP et le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), s’inscrit dans le cadre d’un partenariat en perspective entre Discovery Education International, avec l’appui de la Fondation de Matana et le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle.

Dans ses propos d’ouverture, le ministre Cadet qui a salué un acte fondateur pour nouveau partenariat en construction avec des entreprises les plus réputées au niveau international pour leurs approches innovantes dans le domaine de la formation en éducation, en a profité pour attirer l’attention sur la nécessité d’introduire le numérique dans le système éducatif haïtien (outils interactifs multimédia au service de la pédagogie).

D’après le ministre Pierre Josué Agénor Cadet, l’objectif à terme est de formaliser un partenariat entre le MENFP Discovery Education International pour le renforcement et la modernisation du système éducatif haïtien dans le domaine des sciences et des nouvelles technologies pour l’utilisation des pédagogies interactives multimédia.

« Il nous faut offrir toutes les possibilités du numérique à nos enfants qui doivent apprendre autrement et devenir créatifs, capables d’innover et de trouver des solutions par rapport aux problèmes de leur environnement », a souligné le titulaire du MENFP, avant d’indiquer que l’atelier à cette fin, rejoint bien sa vision et les préoccupations exprimées par le gouvernement concernant l’action 23 de la feuille de route statuant sur le développement des TIC à l’école.

Une équipe de Discovery Education International, conduite par sa présidente, Madame Kelli Campbell, effectue du 1er au 3 mai en cours, une mission exploratoire en Haïti, à l’initiative du MENFP, appuyée par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), en vue

