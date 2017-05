Les titres de l’actualité du mardi 2 mai 2017 sur Radio Vision 2000

Les dernières inondations ont fait un mort à bois Neuf, dans la commune de Cité Soleil, selon la responsable départementale de la protection civile, Nadia Lochard. Elle a fait état également de 4 blessés. Mme Lochard n’était cependant pas en mesure de confirmer ni d’infirmer les informations selon lesquelles deux autres personnes auraient été tuées à Martissant.

Des responsables politiques interrogés par Vision 2000 minimisent la caravane du changement lancée, le 1er mai dernier, par le président Jovenel Moise. Ils parlent de propagande et de démagogie. Cependant Rosemond Pradel et Hugues Célestin estiment nécessaires que des dispositions soient prises pour relancer la production nationale.

Le Conseil Electoral provisoire se prépare à la tenue des élections indirectes. Les règlements régissant l’organisation de ces joutes ont déjà été acheminés à l’Exécutif ainsi que les résultats définitifs des élections locales pour publication dans le journal officiel Le Moniteur, a indiqué le président de l’Institution, Léopold Berlanger.

Un nouveau directeur général a été installé, ce Mardi, à la tête du CONATEL, le Conseil National des Télécommunications. Il s’agit de Jean David Rodney qui remplace à ce poste Jean-Marie Altéma.

Le coordonnateur du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés, Saint-Pierre Beaubrun, dénonce une intensification des déportations d’haïtiens par les autorités dominicaines. Plus de 2 mille pour le mois d’Avril à la frontière de Belladère.

De Juin 2015 à mars 2017, le nombre de compatriotes déportés par les autorités dominicaines atteint les 200 mille, selon le défenseur des droits des migrants.

Lancement, ce mardi, à l’hôtel Royal Oasis d’un atelier de travail autour des outils interactifs multimédia au service de la pédagogie. Une initiative du ministère de l’Education nationale et de Discovery Education International visant le renforcement et la modernisation du système éducatif haïtien dans les domaines des sciences et des nouvelles technologies.

Le Ministre de l’Education Nationale, Pierre Josué Agénor Cadet a affirmé ne pas disposer de moyens pour le moment pour répondre aux revendications des enseignants. Il a demandé à ces derniers de faire preuve de patience soulignant que certains problèmes, particulièrement la question des arriérés de salaire, seront adressés après le vote du budget rectificatif.