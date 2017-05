Haïti-Education : Des enseignants en grève, à deux mois de la fin de l’année académique

P-au-P, 02 mai 2017 [AlterPresse] — Une grève des enseignants a affecté le déroulement des cours dans diverses écoles d’Haïti, la semaine dernière et une deuxième phase du mouvement est annoncée pour le 4 mai, à deux mois de la fin de l’année scolaire, observe AlterPresse.

La grève s’est déroulée la semaine dernière à l’appel de la Plateforme des syndicats d’enseignants, afin d’exiger le paiement des arriérés de salaires des professeurs, une revendication récurrente depuis de nombreuses années.

Définir une grille salariale et nommer les enseignantes et enseignants contractuels font également partie des revendications mises en avant.

La plateforme appelle les autorités, notamment le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (Menfp), les commissions éducations au parlement (sénat et chambre des députés), à prendre des dispositions en vue de trouver une solution à cette grève.

Aux Gonaïves (Artibonite, Nord), des organisations syndicalistes, notamment le Regroupement des enseignantes et enseignants du fondamental pour une éducation rénovée par de actions nouvelles et solidaires (Referans) et la Plateforme des syndicats d’enseignants de l’Artibonite (Psea) ont entamé respectivement, le lundi 24 et mercredi 26 avril 2017, leur mouvement de grève.

A Port-au-Prince, plusieurs dizaines d’élèves, issus des lycées et des écoles nationales, ont manifesté, le jeudi 27 avril 2017, en appui au mouvement des enseignants.

Rencontrant la presse, le jeudi 27 avril 2017, le coordonnateur général du Groupe d’initiative des enseignantes et enseignants en lutte (Giel), Leonel Pierre, indique…………….lire la suite sur alterpresse.org