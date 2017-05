Haïti – FLASH : TPS, les pressions se multiplient sur le Gouvernement Trump

Source SL/ HaïtiLibre

La Congressiste Yvette D. Clarke, l’ancien Directeur de l’USCIS Leon Rodriguez et des experts d’Haïti discutent des derniers développements, après les recommandations de James McCamen, le Directeur par intérim du « US Citizenship and Immigration Services » (USCIS), de mettre fin au « Temporary Protected Status » (TPS) pour les Haïtiens d’ici janvier prochain. http://www.haitilibre.com/article-20727-haiti-flash-les-services-d-immigration-americains-recommandent-la-fin-du-tps.html

Au cours des dernières semaines, les points de presse ont indiqué que le « Department of Homeland Security », (DHS), envisageait de mettre fin aux protections temporaires pour environ 50,000 Haïtiens aux États-Unis d’ici janvier 2018, bien que le pays ait encore du mal à se remettre du séisme de 2010 qui l’a dévasté, ainsi que de l’ouragan Matthew, qui a fait faire un pas en arrière au rétablissement de la Nation il y a six mois. Au lendemain du tremblement de terre, des dizaines de milliers d’Haïtiens ont reçu le TPS, ce qui leur permet de vivre et de travailler aux États-Unis. Malgré la recommandation [de l’USCIS] il existe un soutien bipartite pour ne pas mettre fin à ces protections, comme le montre la lettre les membres de la délégation du Congrès de la Floride et une lettre des sénateurs démocrates http://www.haitilibre.com/article-20488-haiti-usa-des-elus-americains-demandent-de-prolonger-le-tps-pour-les-haitiens.html

Aujourd'hui, 416 Chefs de foi et d'organisations religieuse ont envoyé une lettre au secrétaire du DHS, John Kelly, l'exhortant de prolonger le TPS pendant au moins 18 mois, et demain, le caucus noir du Congrès (Congressional Black Caucus) enverra