Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Haïti toujours sous la menace du « de-risking » :

Claude Pierre Louis, le Responsable de l’Association Professionnelle des Banques (APB) exhorte l’Exécutif et le Parlement à adopter les mesures qui s’imposent pour qu’Haïti se mette en règle avec les instances internationales, pour combattre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, indiquant qu’Haïti était toujours sous la menace du « de-risking » [risque de cessation des relations de correspondances bancaires entre les banques haïtiennes et le marché financier international], en raison de cette situation.

Latortue demande à la FIFA un stade de plus de 50,000 places :

Samedi, le Sénateur Youri Latortue a rencontré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. le Sénateur a saisie l’opportunité pour formuler deux demandes : l’Homologation des stades existants et la Construction par la FIFA d’un grand stade d’au moins 50,000 places en Haïti. Le Président de la FIFA s’est montré ouvert et favorable a ces deux demandes… http://www.haitilibre.com/article-20803-haiti-politique-moise-recoit-le-nouveau-president-de-la-fifa.html À suivre

30,000 passeports non réclamés en Haïti :

La Direction de l’Immigration révèle que 30,000 passeports en Haïti n’ont toujours pas été réclamés par leurs propriétaires et certains depuis si longtemps qu’ils sont expirés…

Vers un Fonds Haïtien de la Biodiversité :

Pierre Simon Georges, le Ministre de l’Environnement entend créer un « Fonds Haïtien de la Biodiversité », pour financer la sauvegarde des aires protégées.

Policiers en formation au Chili :

Lors de son séjour de 48 heures au Chili, Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police National d’Haïti (PNH) a rencontré …….lire la suite sur haitilibre.com