Haïti – Culture : Semaine d’Haïti à Washington DC

Source HL/ HaïtiLibre

L’Ambassadeur d’Haïti à Washington DC, Paul Altidor annonce que se tiendra la « Semaine Haïti » dans la capitale américaine du 13 au 21 mai, en partenariat avec « Busboys and Poets ». Dans les prochains jours, nous publieront le programme détaillé de tous les événements de cet évènement culturel dont nous vous invitons à partager un aperçu :

Résumé de la Programmation :

– Une célébration de la culture haïtienne à « Busboys and Poets » avec une performance acoustique de la chanteuse internationale, Emeline Michel, connue pour fusionner la pop, le jazz, le blues et les rythmes haïtiens traditionnels dans une musique émouvante et joyeuse livrée dans un spectacle live charismatique ;

– Pour les amoureux de l’histoire, la conservatrice du musée Smithsonian le Dr. Joanne Hyppolite offrira une visite guidée dans les salles du Musée national d’histoire et de culture afro-américaines en soulignant les contributions d’Haïti et des Haïtiens exposés ;

– Une conversation avec le Procureur Général de DC, Karl Racine, Patrick Gaspard, ancien ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud et ancien directeur exécutif du Comité national démocratique (DNC) et Marie St Fleur, le premier haïtien-américain élu à l’Assemblée législative de l’État. Yamiche Alcindor du New York Times modérera cette conversation de personnages éminents d’origine haïtienne ;

– Jeudi 18 mai, jour du Drapeau haïtien, l’Ambassade accueillera une réception et une « open house » dans sa Chancellerie rénovée ;

– La professeure Marcia Chatelain, de l’Université de Georgetown, mènera une conversation célébrant le parcours et les contributions des Haïtiens-Américains à travers l’histoire américaine ;

– Dimanche 21 mai, marquera la clôture de la semaine d'Haïti à DC en dévoilant la dernière initiative