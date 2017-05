Haïti – Politique : Lancement en grand de la Caravane du Changement

Lundi, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, de membres du Cabinet ministériel, du Président de l’Assemblée Nationale le Sénateur Youri Latortue et du Vice-président le Député Cholzer Chancy, de membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), des représentants du Corps diplomatique et consulaire, des représentants des Grands Corps de l’État, de parlementaires, a procédé, au lancement officiel de la Caravane du Changement dans la localité de Lagrange, 5ème section communale Bocozelle (Saint-Marc).

La cérémonie qui a coïncidé avec la fête de l’Agriculture et du Travail, a réuni outre les habitants de Bocozelle et de ses environs, des autorités locales, des membres de la Société Civile et des représentants d’organisations paysannes et sociales qui n’ont pas caché leurs satisfactions et leur foi en la volonté du Président Moïse.

Divers produits agricoles seront encouragés dans le cadre de cette caravane, à côté de la production du riz. Plusieurs milliers de planteurs travailleront dans la Vallée de l’Artibonite. Un pas de géant selon la Fédération des Associations d’Irrigants de l’Artibonite.

Le Président de la République croit que les Haïtiens ne peuvent pas continuer à vivre dans ces conditions. Avec le support de tous, il promet de drainer, d’irriguer et de fournir aux agriculteurs tous les supports nécessaires à leur développement. Le Chef de l’Etat croit qu’il est temps de mettre un terme à l’hypocrisie et à la mentalité « Chak koukouy klere pou je l » Il est convaincu que le peuple haïtien est un peuple travailleur qui a toujours souhaité vivre de sa force de travail.

