Haïti – Politique : Festival de la Coopération Union européenne-Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Du 2 au 16 mai, on fête l’Europe en Haïti. Grâce à un Programme préparée par l’Union européenne, en association avec les États membres de l’Union européenne présents en Haïti (Allemagne, France, Espagne et Royaume Uni) et de nombreux partenaires, pas moins de 28 activités qui regroupe des activités pédagogiques et festives diversifiées mettant à l’honneur les valeurs de l’Union européenne et la coopération avec Haïti sont prévu dans trois villes : Les Cayes, Port-au-Prince et le Cap-Haïtien.

Télécharger le Programme complet (PDF) :http://www.haitilibre.com/docs/semainedeleuropeprogrammev4.pdf

« Je suis particulièrement heureux que la Suisse et la Fédération Wallonie-Bruxelles se soient associées à nous pour cette Semaine de l’Europe, illustrant la solidarité entre les pays européens vis-à-vis d’Haïti. Depuis 60 ans, l’Union européenne avec ses États membres et pays partenaires promeut la Paix, la solidarité et la démocratie à l’extérieur comme à l’intérieur de ses frontières » a déclaré l’Ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, Vincent Degert.

Cette Semaine de l’Europe est organisée…………...lire la suite sur haitilibre.com