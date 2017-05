Haïti-Marchés publics : Rues et trottoirs une nouvelle fois vidés à Pétion-Ville

Source Texte et photo : Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Les rues et les trottoirs de la commune de Pétion-Ville, devenue depuis quelque temps, un véritable centre commercial informel, sont une nouvelle fois libérés de bataclans, de marchands et de marchandes. L’opération de déguerpissement a eu lieu lundi. Ce matin encore, piétons et automobilistes pouvaient y circuler librement. Il s’agit pour les autorités municipales de donner une autre image à Pétion-Ville, constate Haiti Press Network.