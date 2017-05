Haïti – Santé : Premier Centre International de formation médicale en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Jeudi Brian Shukan, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis en Haiti, s’est joint aux représentants de la Fondation Saint-Luc, du Ministère de la Santé Publique et de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) pour l’inauguration du premier Centre International de Formation Médicale en Haïti, situé à Tabarre 39 (à côté de l’Hôpital St Damien).

Le Centre comprend deux salles de formation et de simulation, une salle de conférence et une salle de réunion administrative « Ce centre de formation médicale à la pointe de la technologie veillera à ce que le personnel de Saint-Luc et de la communauté médicale haïtienne ait une base pour développer et perfectionner les compétences les plus pertinentes dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail combien vital », a déclaré Shukan.

La construction a été soutenue par une subvention de 500,000 dollars américains du Bureau des écoles et des hôpitaux américains à l’étranger de l’USAID (Office of American Schools and Hospitals Abroad – ASHA). Le Centre International de Formation Médicale accueillera sa première conférence internationale, « La Conférence Haïtienne sur les Soins Aigus et les Soins d’Urgence », les 28 et 29 avril.

« La Formation Médicale Continue (FMC), est une garantie ….….lire la suite sur haitilibre.com