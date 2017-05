Une Haïti sans malaria, un défi à relever

Source Yolande Day dayyolande@gmail.com | hpnhaiti.com

Le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) a commémoré la journée mondiale de la lutte contre la malaria, le 25 avril 2017, sur le thème «En finir pour de bon avec le paludisme ». Cette journée a été l’occasion de sensibiliser la population et d’encourager les différents partenaires à continuer d’investir pour soutenir la lutte.

« La journée mondiale de la lutte contre la malaria est une journée pour agir », a déclaré la ministre de la Santé, le Dr Marie Gréta Roy Clément. Avec la mise en branle du plan stratégique 2016-2022, la ministre croit qu’une Haïti sans malaria est possible. « Une Haïti sans malaria ne doit plus être une utopie mais un défi à relever », a affirmé la ministre de la Santé, souhaitant que cette génération soit celle qui met fin à l’endémie de la malaria, l’une des maladies les plus meurtrières de l’histoire humaine. Un enfant meurt de paludisme toutes les deux minutes, selon le rapport mondial sur le paludisme en 2016.

En Haïti, 21 430 cas de malaria ont été rapportés, avec treize cas de décès en 2016. La ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Marie Gréta Roy Clément, dans son allocution, entend mettre l'accent sur la prévention de cette pathologie. Cette lutte a franchi un grand pas, à en croire la ministre. Après dix ans de dur labeur, un impact positif sur le taux de morbidité et de mortalité palustre a été constaté. Le directeur exécutif de l'Organisation haïtienne de marketing social pour la santé (OH MaSS-PSI/Haïti), Frederick Persoons, a pour sa part loué les efforts des différents partenaires œuvrant aux côtés du ministère de la Santé dans la lutte contre la malaria.