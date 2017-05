Haïti – Politique : Moïse reçoit le nouveau Président de la FIFA

Source HL/ BF/ HaïtiLibre

Samedi au Palais National, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a reçu le nouveau Président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), l’italo-suisse Giani Infantino (successeur de Joseph S. Blatter) en visite éclair en Haïti http://www.icihaiti.com/article-20797-icihaiti-sports-premiere-visite-en-haiti-du-nouveau-president-de-la-fifa.html .

À l’issue de cette rencontre, lors d’une conférence de presse conjointe entre le Chef de l’Etat et le Président de la FIFA, en présence entre autres de la Ministre des Sports,Régine Lamur, du Président de la CONCACAF, Victor Montagliani et du Président de la Fédération Haïtienne de Football, Yves Jean-Bart, le Chef de l’Etat a déclaré « Nous sommes contents et nous félicitons la FIFA d’avoir accepté d’accompagner le football et le Gouvernement haïtien à travers son programme d’assistance aux Associations membres, notamment dans la formation des éducateurs et la fourniture du matériel d’entrainement et de formation », saluant notamment le support important de la FIFA en billets d’avion, accordé aux équipes nationales pour leurs déplacements à l’étranger.

Le Chef de l’Etat a également souligné l’importance de l’assistance accordée au sport par l’État haïtien ces 6 dernières années, entre autres dans la multiplication des infrastructures sportives à travers le pays. Cependant, il a rappelé la nécessité pour le football haïtien de continuer à bénéficier de l’expertise et de l’assistance de la FIFA, en vue de finaliser …………..lire la suite sur haitilibre.com