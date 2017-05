Haïti-Foot-U17 : 2 défaites, un nul, les petits Grenadiers éliminés

Source Esther Versière | hpnhaiti.com

Malgré que l’équipe nationale a ouvert le score, elle n’a pas su tenir le cap et a perdu son second match dans le groupe A.

Les U17 locaux ont perdu tout espoir de participer à une compétition officielle et ont essuyé une sévère humiliation pour 3 matches disputés, 2 défaites et un nul.

Rappelons que Haïti s’est inclinée (0-1) et (1-3) face au Curaçao et Honduras et 1 nul (0-0) avec le Panama.

