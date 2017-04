Les titres de l’actualité du vendredi 28 avril 2017 sur Radio Vision 2000

Les membres du Conseil Supérieur des salaires sont parvenus, jeudi soir, à s’entendre sur des propositions d’ajustement du salaire minimum au niveau des différents secteurs. Par exemple, le salaire de base pour 8 heures de travail dans le secteur de la sous-traitance est passé de 300 à 350 gourdes, a fait savoir le syndicaliste Fignolé Saint-Cyr, membre du CSS.

Le représentant du secteur syndical au CSS informe que le rapport sera acheminé incessamment à l’exécutif et réclame sa mise en application avant le 1e Mai prochain.

L’accès des ouvriers de la sous-traitance aux soins de santé a été au centre d’une causerie, ce vendredi, à la SONAPI, à l’occasion de la journée internationale pour la santé et la sécurité au travail. Une initiative de Better work Haiti et ses partenaires.

A noter que des organisations syndicales projettent d’organiser, Lundi, des marches pacifiques à la capitale et à Ouanaminthe pour réclamer de meilleures conditions de travail et une augmentation du salaire minimum.

Le ministère de l’Agriculture annonce l’organisation de sa traditionnelle foire agro-industrielle du 29 au 1er mai autour du thème : « Ann kore travay ak agrikilti pou’n chanje Ayiti ».

Les ministres de la Planification et des Finances ont boudé, vendredi, une invitation d’un groupe de Députés. Aviol Fleurant et Jude Alix Patrick Salomon devaient s’expliquer sur l’utilisation notamment des 4 millions de dollars alloués par l’UNOPS à la construction d’une plage publique à pointe sable, à Port Salut, dans le département du Sud.

Les Ministres concernés ont sollicité un report de la séance qui est programmée au mercredi 3 Mai prochain, informe le Député Sinal Bertrand.

Le ministre de l’éducation nationale Pierre Josué Agénor Cadet et L’ambassadrice de France en Haiti, Elizabeth Beton Délègue ont procédé, ce vendredi, au lancement, d’un feuilleton radiophonique baptisé « Le trésor de Lamayotes ». L’objectif de ce feuilleton qui sera diffusé sur les ondes de plusieurs radios à travers le pays vise notamment à faciliter un meilleur apprentissage de la langue française en Haïti.

La Hinoto S.A a procédé, vendredi, à la remise des prix aux 9 gagnants du concours de dessin baptisé « ma voiture de rêve Toyota ». Les œuvres des gagnants seront soumises à un grand concours international qui se tiendra cette année au Japon, a indiqué la directrice de l’entreprise, Sylvie Larco.