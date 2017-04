Les titres de l’actualité du jeudi 27 avril 2017 sur Radio Vision 2000

Ouragan 1 : c’est le nom d’une opération lancée, le 24 Avril dernier, par la police dans 3 départements géographiques du pays à savoir : l’Ouest, le Nord et l’Artibonite. 3 mille policiers sont mobilisés, a dit le porte-parole adjoint de la PNH, soulignant que l’objectif principal est de faire baisser le taux de criminalité.

Cette opération a déjà permis l’arrestation de 12 individus et la confiscation de 89 motocyclettes et 6 véhicules, a fait savoir l’Inspecteur principal, Gary Desrosiers, soulignant qu’elle s’étendra à la caravane du changement dont le lancement est prévu, lundi prochain, dans l’Artibonite.

Dans le cadre d’un mouvement de protestation des étudiants de l’UEH, plusieurs véhicules dont celui du Sénateur Evalière Beauplan ont essuyé des jets de Pierre, ce Jeudi, particulièrement à Bois Vernat. Le parlementaire explique que plusieurs vitres de son véhicule ont été cassées mais dit n’avoir pas identifié les auteurs de ces actes.

Les responsables du consortium national des partis politiques haïtiens continuent de dénoncer l’arrestation et l’extradition de Guy Philippe qualifiées d’arbitraires et d’illégales en dépit de la décision de ce dernier de plaider coupable. Ils disent attendre le procès du sénateur élu de la Grand’Anse.

Le Sénateur Carl Murat Cantave confirme la révocation de son visa américain suite au vote, le 14 Mars dernier, par le grand corps de la résolution condamnant cette arrestation. Il dit en avoir été informé par le consul général américain en Haiti.

A quelques jours de la fête du travail le 1er mai, la plateforme des syndicats des usines textiles élève la voix pour dénoncer les mauvaises conditions de travail des ouvriers de ce secteur. Elle interpelle le gouvernement et réclame 800 gourdes comme salaire minimum pour 8 heures de travail. La plateforme annonce deux manifestations simultanées, le 1er mai, à Port-au-Prince et à Ouanamint

La presse haïtienne est en deuil !!

Herby Widmaier, le fondateur de Radio Métropole est mort, ce jeudi dans la matinée. Il souffrait notamment d’insuffisances cardiaque et rénale, selon le directeur technique de la station, Roland Dupoux. Herby Widmaier était âgé de 84 ans.