Mort de Jonathan Demme réalisateur du documentaire « The Agronomist » sur Jean Dominique

Jonathan Demme, le réalisateur du « Silence des agneaux » (1991), film aux multiples Oscars, est décédé mercredi à New York des suites d’un cancer, a annoncé une porte-parole.

Egalement connu pour le film « Philadelphia », le metteur en scène américain, âgé de 73 ans, souffrait d’un cancer de l’oesophage, a-t-on précisé de même source. L’épouse de Jonathan Demme et ses trois enfants, qui étaient à ses côtés lorsqu’il est décédé mercredi matin dans son appartement de Manhattan, ont demandé qu' »à la place de fleurs », ceux qui le souhaitaient effectuent, en son hommage, des dons à l’association de défense des immigrés Americans for Immigrant Justice, basée à Miami, en Floride, a indiqué la porte-parole.

« Le Silence des agneaux » de Jonathan Demme, la bande annonce

C’est son thriller « Le Silence des agneaux » (1991) qui a rendu Jonathan Demme célèbre, un film qui met aux prises une jeune agent du FBI avec un dangereux tueur en série et qui lui a valu cinq Oscars : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, la meilleure actrice et meilleur scénario adapté. Et si sa carrière s’étend sur plus de quatre décennies, avec des incursions dans de nombreux genres différents, y compris le documentaire, Jonathan Demme aura surtout marqué pour ce film et pour « Philadelphia » (1993), tournés coup sur coup au début des années 1990.

« Philadelphia » de Jonathan Demme, la bande annonce

« Philadelphia », un des premiers films sur le sida et la communauté homosexuelle

« Philadelphia » est un des premiers films à avoir traité directement des ravages du sida au sein de la communauté homosexuelle. L’acteur américain Tom Hanks avait reçu le prix d’interprétation aux Oscars pour son rôle principal dans le film, et Bruce Springsteen celui de la meilleure chanson pour le mélancolique « The Streets of Philadelphia ».

Jonathan Demme a découvert le cinéma lors de ses études à l’Université de Floride. Il a travaillé au service de presse d’Ambassy Pictures et de United Artists, avant de collaborer avec le réalisateur et producteur Roger Corman. Il écrit et produit « Angels Hard As They Come » (1971) de Joe Viola, puis il réalise ses deux premiers films, « Cinq femmes à abattre » (1974) et « Crazy Mama » (1975).

Après « Handle With Care » (1977) et « Melvin and Howard » (1980), il se fait connaître dans le monde entier en 1986 avec « Dangereuse sous tous rapports », un thriller avec Melanie Griffith, Jeff Daniels et Ray Liotta, puis avec « Veuve, mais pas trop » (1988″), une comédie sur la mafia avec Michelle Pfeiffer. En 1991, c’est la consécration avec « Le Silence des agneaux », une adaptation du roman « Hannibal Lecter » de Thomas Harris

De nombreux documentaires

