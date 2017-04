Haïti – Sécurité : Les pluies diluviennes en chiffres

Source HL/ HaïtiLibre

Les pluies diluviennes qui se sont abattues du jeudi 20 au lundi 24 avril sur les départements du Sud, du Sud-Est, de la Grand’Anse et des Nippes ont causé des inondations, des éboulements, des glissements de terrain et d’importants dégâts.

Le département du Sud est le plus touché, en particulier les 11 communes : Aquin, Arniquet, Camp Perrin, Cavaillon, Les Anglais, Les Cayes, Les Chardonnières, Maniche, Roche-à-Bâteau, Saint Louis du Sud, et Torbeck.

Les pluies ont affecté de nombreuses personnes déjà touchées par l’ouragan Matthew et dont les maisons n’avaient pas encore été réhabilitées. Selon les informations communiquées par les autorités départementales et la Direction de la Protection Civile, le bilan à l’heure actuelle est de quatre morts dans le Département du Sud, 7 maisons détruites à Arniquet, 8 à Maniche et des infrastructures sévèrement endommagées.

Selon Max Serge Daniel, le Délégué Départemental du Sud, environ 50% de la population du département (350,000 personnes sur 700,000) seraient affectés par ces pluies. Des pertes considérables sont rapportées au niveau de l’agriculture, du bétail et du matériel de pêche dans la zone côtière. Toujours selon le Délégué Daniel, 80% de la récolte de printemps serait détruite. Une première estimation des dégâts fait état de nombreuses maisons inondées, de nombreux ménages sinistrés et d’environ 10,000 maisons endommagées.

Les 6 communes de Chantal, Les Anglais, Les Chardonnières, Les Côteaux, Port-à-Piment, Tiburon et une partie de Port Salut, sont inaccessibles depuis……………..lire la suite sur haitilibre.com