Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Opération «Lari blanch» à Pétion-ville :

Mardi, la Mairie de Pétion-ville a lancé l’opération « Lari blanch » en vue de libérer les trottoirs des petits commerçants non autorisés. Un délai expirant le 1er mai est accordé aux occupants a précisé le Maire Dominique Saint-Roc, soulignant qu’environ 7,000 places seront aménagées en leur faveur dans les différents marchés de la commune.

Le DG de la PNH en Argentine :

Michel-Ange Gédéon, leDirecteur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), participe à la Conférence annuelle de la FBINAA (FBI National Academy Associates) en Argentine. L’objectif de cette grande Conférence est de doter les autorités policières des outils pour combattre le crime transnational organisé, la continuation du renforcement de partenariat et le vivre ensemble entre les différents membres de l’Association.

Aviol Fleurant recherche l’appui de l’international :

Aviol Fleurant, Ministre de la Planification et de la Coopération externe, a rencontré El-Mostafa Benlamlih, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations en Haïti, autour de la nécessité d’assurer un appui international cohérent et durable à Haïti.

Tourisme, projets financés par l’UNESCO :

Mardi, Jessy Menos, la Ministre du Tourisme a rencontré Paul Gomis, le Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) accompagné des membres de l’organisation en Haïti autour des projets à caractère touristique financés par l’UNESCO en Haïti. Il a été notamment question du projet du Centre d’Interprétation du Carnaval à jacmel et celui de Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique (PAST) dans le Nord.

Groupe d’amitié Haïti-Mexique au Parlement Mexicain :

Mardi, après plusieurs mois de pourparlers, la 63e législature de la Chambre des députes du Mexique a inauguré son groupe d'amitié « Haïti – Mexique ». Ce groupe est présidée par la Députée Veracruz Sophia De Leon Maza (PRI). La Cérémonie d'installation a été co-présidé par