Inauguration de l’Hôpital Saint-Luc et du Centre International de Formation

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Bureau des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Haïti va proceder à la cérémonie d’inauguration de l’Hôpital Saint-Luc et du Centre International de Formation ce jeudi 27 avril 2017 .



Le Chargé d’Affaires des Etats-Unis en Haiti, M. Brian Shukan, participera à la cérémonie d’inauguration de l’Hôpital Saint-Luc et du Centre International de Formation. L’USAID/ ASHA a octroyé à la Fondation Saint-Luc un montant de $500.000 pour aider à construire et équiper le Centre International de Formation qui sera au service des professionnels de la santé de la Mission médicale Saint-Luc et de la communauté médicale en Haïti. Ce centre de formation comprend deux salles de cours et de simulation, une salle de conférence et une salle de réunion administrative.



La Fondation Saint-Luc offre le service direct et des soins médicaux à plus de 60.000 patients par an. Le réseau fournit des services psychologiques, de sensibilisation et sociaux à travers deux hôpitaux, deux cliniques de maternité et des unités mobiles d'intervention pour les urgences et en cas de catastrophe. En plus des soins d'urgence, l'Hôpital Saint-Luc abrite